Organizadores del America Rockstar declararán ante el MSP este martes, tras la polémica

La reunión será en horas de la tarde; luego del encuentro la cartera de Salud recomendará si es necesario o no aplicar una multa.

El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado este lunes luego de la polémica generada en torno a la realización del festival America Rockstars, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

En primer lugar, el MSP confirmó oficialmente lo anteriormente informado por Montevideo Portal en base a fuentes sobre el inicio de la investigación para determinar si se cumplió o no con los protocolos aprobados. Asimismo, comunicaron que se citó este martes a los organizadores del evento.

El encuentro se llevará a cabo en la tarde. Una vez finalizado, los organizadores tendrán 10 días para realizar —si lo entienden necesario— su descargo oficial sobre la causa. Luego de eso, la cartera de Salud recomendará si es necesario o no aplicar una multa. Las fuentes del MSP explicaron que el ministerio no puede aplicar una multa por si solo porque no es un órgano recaudador. Se extenderá una recomendación a la Intendencia de Maldonado.

Finalmente, la secretaría de Estado aclaró en el comunicado que, para la realización de esta actividad, se aprobó un 75% de aforo (unas 4.125 personas), las cuales debían contar con pauta completa de vacunación. El MSP no hizo referencia a la utilización del tapabocas en lugares cerrados.

Fuentes de la Intendencia de Maldonado aseguraron que “no hay responsabilidad del gobierno departamental” y que si el MSP autorizó dicho evento “debieron haber enviado inspectores de fiscalización” del protocolo como en ocasiones anteriores. “No lo hicieron”, dijeron las fuentes.

