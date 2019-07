Organizaciones advierten la “invisibilización” de la situación de violencia contra menores

Locales

Organizaciones sociales vinculadas a la infancia y la violencia de género advierten sobre la invisibilización de la situación de violencia contra niñas, niños y adolescentes en nuestro país, que califican como grave, luego de que se produjera el asesinato de Ana Clara Da Silva Palombo, una niña de cuatro años de edad que también fue abusada sexualmente por su padrastro.

Recuerdan que según datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), en 2018 se detectaron 4131 situaciones de violencia y 23% de ellas de abuso sexual; 950 aproximadamente. Asimismo, señalan que la mayoría de los casos son detectados en fase crónica, es decir, cuando los abusos ya se consolidaron en el tiempo.

"Estos datos muestran que el problema tiene una magnitud altísima y pone en riesgo la vida y la salud de muchas y muchos", sostienen el Comité de Derechos del Niño del Uruguay (CDNU), la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS), la Intersocial Feminista y la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (ANONG).

Los colectivos insisten en que proteger a la infancia y la adolescencia contra la violencia debe ser una prioridad y que para ello se necesitan "políticas públicas y recursos genuinos para la prevención, atención, reparación del daño, además de la sanción de los responsables".

"Hemos avanzado en un discurso de derechos que no se traduce en acciones concretas acordes para la protección. Los recursos económicos destinados no son suficientes y los recursos humanos tienen debilidades en la formación o están saturados en su capacidad de respuesta. No se logra garantizar la atención en condiciones seguras y la respuesta no siempre llega en el momento necesario", indicaron en un comunicado.

Por esto, plantean que es urgente "creer en la palabra de las niñas y niños cuando expresan estar viviendo situaciones de violencia", "proteger a toda niña, niño y adolescentes que esté expuesto a la violencia que viven sus madres, en especial en situaciones de altísimo riesgo, con tobilleras" y "generar estrategias masivas de prevención que cuestionen las prácticas de crianza violentas contra niñas, niños y adolescentes".

Asimismo, insisten en la necesidad de formar para la detección de situaciones de violencia a operadoras y operadores de la educación formal y no formal, salud, policial, judicial, Inau, organizaciones sociales y operadores comunitarios y fortalecer los recursos humanos de las instituciones "para que realmente puedan detectar y acompañar las acciones de protección".

En este sentido, proponen instalar "servicios especializados" en todos los departamentos, con acompañamiento diurno y de acogimiento en la emergencia para trabajar la protección y el acceso a la justicia y también en el sector salud, para el tratamiento y reparación del daño producido por la violencia, en todos los departamentos.



"Niñas, niños y adolescentes en situación de violencia necesitan del compromiso real de los responsables en todos los niveles de gobierno y del sistema político en su conjunto para garantizar su efectiva protección", finaliza el documento.