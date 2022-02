Organización informa por presencia de pingüinos en costas de Maldonado, Canelones y Rocha

Locales

La organización no gubernamental “SOS Rescate de Fauna Marina” emitió un comunicado este miércoles en el que informó por la presencia de pingüinos en las costas de Canelones, Maldonado y Rocha, producto de una migración anticipada que debería darse a partir de mayo de este año.

El fundador de esta ONG, Richard Tesore, explicó que son pingüinos de Magallanes o patagónicos que se anidan en las costas o islas de la Patagonia de Argentina y migran hacia el norte en invierno a través de las aguas uruguayas hasta llegar al sur de Brasil. Según dijeron, en esta ocasión son pingüinos juveniles, que están haciendo su primer viaje.

En diálogo con colegas de la Patagonia a Tesore le informaron que, como este año hubo mayor disponibilidad de alimento en la región, “muchas parejas de pingüinos criaron a sus dos pichones en vez de a uno”, algo que es usual. “Eso podría haber generado superpoblación de pichones en las colonias, por lo cual los adultos comenzaron a reclamar espacio, desalojándolos al agua. Al partir antes de tiempo, los sorprendió su muda de plumas en mitad de camino”, indicaron desde la ONG.

“Las plumas cumplen un papel vital, actúan como aislante, permitiéndoles nadar incluso en aguas muy frías. Al perder su plumaje y su impermeabilidad, ya no pueden regular su temperatura, por lo cual padecen de hipotermia. Por otro lado, los pingüinos jóvenes nadan más cerca de la costa, lo cual los deja más expuestos a la contaminación costera o a quedar atrapados en las redes de pesca”, añadieron.

Además, manifestaron que la rehabilitación de estos animales consiste en tratarlos con suero fisiológico y multivitamínico, además de alimentarlos y curar sus heridas, en caso de que presenten lastimaduras. “Si todo marcha bien, una vez que recuperan su peso (4kg) e impermeabilizan su nuevo plumaje, pueden retomar su ruta. El proceso tarda alrededor de 20 días”, señalaron.

Finalmente, la organización realizó una serie de recomendaciones en caso de encontrarse a un pingüino en la costa. En primer lugar, señalaron que “no hay que devolverlo al mar” y que hay que alejarlo de animales domésticos, sobre todo los perros, y si es posible hacer una zona vallada para evitar el amontonamiento de gente.

Asimismo, recomendaron no alimentarlos ni darle agua, no mojarlos porque posiblemente ya estén con hipotermia, comunicarse con “SOS Rescate Fauna Marina” e indicar su ubicación, no tocarlos ni moverlos antes de consultar con una persona especializada (en caso de hacerlo procurar de usar una toalla seca y lo más limpia posible, tapándole los ojos para evitar que se siga estresando), no sacar ningún elemento incrustado o alojando en el animal dado que, en caso de ser necesario, lo hará un veterinario y piden acompañar al animal en todo momento hasta que llegue la asistencia y observar cualquier cambio en este.

“En caso de que se determine que el animal está con hipotermia se deberá mantener la temperatura corporal, (uso de manta seca y limpia, colocarlo en un lugar cálido, colocar entre la manta y el animal una botella con agua caliente, etc.). Realizar este paso solo ante las instrucciones de personal especializado”, señala el comunicado.

Finalmente, la organización comunicó que el estado de conservación del Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) es “casi amenazado" y que, lamentablemente, sus poblaciones no hacen más que bajar por el cambio climático, la competencia con las industrias pesqueras y la polución del mar.

