Oposición le pide a Vázquez que “demuestre” sus dichos sobre encuestas

Política

Algunos dirigentes de la oposición reclamaron en las últimas horas que el presidente Tabaré Vázquez "demuestre" lo que señaló en una reunión el pasado viernes junto a dirigentes y legisladores del Frente Amplio.

Según informó El Observador, Vázquez ironizó señalando como "casualidad" que la encuestadora Equipos le bajara cinco puntos a su aprobación luego de romper de que él ordenara romper el contrato con la consultora.

"Como lo digo acá lo digo en cualquier lado así que no tengo problemas. Tenía contrato (con la encuestadora) pero yo no quería tener una consultora y di instrucciones para que luego del 15 de diciembre esta consultora no siguiera. El 17 de diciembre me bajó cinco puntos (de aprobación). ¡Qué casualidad!", ironizó el presidente frente a los presentes, según consigna El Observador.

Estas expresiones, dadas a conocer este sábado, fueron rechazadas por algunos dirigentes opositores. El diputado del Partido Nacional Jorge Gandini se preguntó en su cuenta de Twitter si la culpa es siempre del otro.

"¿La culpa siempre es del otro? ¿La oposición, "la derecha", los medios y ahora las encuestas? Frustración y enojo de un presidente que ha fracasado y no soporta verse en la foto entregando el mando a un blanco. Triste mensaje para año nuevo y muy pequeño el mensajero", escribió.

El ex frenteamplista y ahora dirigente de La Alternativa, Esteban Valenti, señaló también en esa red social que "lo que dijo Vázquez sobre Equipos es una barbaridad". "Tiene que probarlo. O peor: ¿Cuándo tenían contrato con el gobierno le daba 5 puntos más al FA?", agregó.

En aquella reunión Vázquez también habló del "síndrome opositor" y acusó a quienes lo padecen de "enchastrar" la política. Señaló que la intención de la oposición es negar todo lo que se hace desde el Gobierno y que siempre acusan que está "todo mal".

En respuesta a eso, y en declaraciones que recoge El País, Pablo Mieres habló del "síndrome oficialista".

"Me parece que hay un síndrome oficialista. Niegan la realidad y tienen un gran malhumor que se expresa en una especie de resentimiento. No se dan cuenta que la gente cambió, que la gente está molesta. La realidad indica el fracaso del gobierno. Lo más grave es que el presidente renunció a ser presidente y se convirtió en un dirigente del partido de gobierno, poco menos que arengando. Y en eso no debería incurrir", opinó.

Montevideo Portal