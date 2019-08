Open Arms pide urgentemente un puerto seguro para los 121 migrantes a bordo

Internacionales

Los rescatados en el Mediterráneo llevan una semana a bordo, y el navío no obtiene autorización para desembarcarlos.

La ONG española Open Arms pidió hoy urgentemente un puerto seguro en el que poder desembarcar a los 121 migrantes que lleva a bordo desde hace siete días y que fueron rescatados en el Mediterráneo cuando navegaban en situación de dificultad.

La jefa de misión de Open Arms, Anabel Montes, dijo en un vídeo que "la política no puede estar por encima de las personas" y por ello reiteró la necesidad de recibir la autorización de atracar en un puerto, "siguiendo los convenios y acuerdos internacionales y sobre todo haciendo referencia a la Carta de los Derechos Humanos, con especial énfasis en el Derecho a la Vida".

Montes afirmó que con el paso de los días es más complicado explicar a las personas socorridas "por qué no pueden desembarcar, por qué no pueden ser llevadas a un puerto seguro donde su vida no corra peligro".

Asimismo, apuntó a que "con el paso del tiempo las situaciones de ansiedades, de nerviosismo van aumentando" y subrayó que la tripulación no desea que "llegue el punto en el que haya una situación" que no puedan controlar.

Open Arms espera desde la semana pasada frente a la isla italiana de Lampedusa (sur) a que se le asigne un puerto seguro para poner a salvo a 121 inmigrantes rescatados en el mar en dos operaciones distintas.

La primera fue el 1 de agosto, cuando auxilió a 55 personas, y la segunda el 2 de agosto, a otras 69, aunque un día después fueron evacuadas tres mujeres por motivos de salud.

El ministro del Interior de Italia, el ultraderechista Matteo Salvini, ha acusado a la ONG de usar los rescates de inmigrantes en el Mediterráneo como "provocación política" y ha amenazado con requisar su barco si accede a un puerto italiano.

Por otra parte, la ciudad de Valencia se ha ofrecido a acoger la embarcación y la comunidad de Extremadura a colaborar en la acogida de los inmigrantes.

Las autoridades españolas prohibieron a Open Arms retomar la búsqueda activa de barcazas en peligro, limitando su actividad, y el 4 de julio la Marina Mercante le advirtió de que afrontaría multas de hasta 900.000 euros si contravenía su petición.

EFE