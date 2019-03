Olesker: pérdida de empleos por aumento de salario “es un mito”

Economía

El ex presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo, planteó el pasado martes que los trabajadores del sector deberían aceptar aumentos salariales menores a los que les corresponderían en los Consejos de Salario, como forma de evitar despidos.

Corallo utilizó su cuenta de Twitter para plantear un ejemplo de "un trabajador de la industria con un sueldo razonable de 38.000 pesos". "La empresa en que trabaja está con problemas y le ofrece un aumento del 6% en lugar del 8,8% que le tocaría", planteó y acotó que, en el ejemplo, "si no lo acepta va al seguro de paro y luego despido". "Usted, jefe de familia, con hijos, ¿qué haría?", preguntó el empresario.

En las últimas horas, el economista asesor del Instituto Cuesta Duarte del Pit Cnt, Daniel Olesker, salió al cruce de tales planteos.

En declaraciones al programa Visión Nocturna, de Radio Uruguay, Olesker manifestó que la idea de que la pérdida de empleo se debe al crecimiento del salario real es un "mito" que refleja "la opinión de muchos directores empresariales como Corallo".

Hay una especie de mito de que esta pérdida de empleos se debe al aumento del salario real. Esa es la opinión de Corallo y de muchos directores empresariales, pero los números la desmienten".



El economista explicó que durante el 2018 el salario real tuvo un crecimiento casi nulo (0,18%) y en años anteriores "creció bastante menos de lo que creció el producto.", números que dejarían claro que asociar la actual pérdida de empleos al crecimiento del salario "es falso".

"En algunas industrias manufactureras como las que Corallo representaba hace un tiempo, por ejemplo en la industria láctea, los salarios representa entre el 10 y el 12% de su producto, y en la industria frigorífica e el 8% etc. Esto quiere decir que en la competitividad de las empresas, el salario no es la variable fundamental", manifestó, señalando que "hay otras, como el tipo de cambio, el coste de la energía, etc. Si los salarios crecieran un poquito menos, no incidirían casi nada" en la rentabilidad de las empresas.

Para Olesker, propuestas como la de Corallo evidencian "una mirada absolutamente ideológica, de contenido de clase y sin ningún fundamento empírico", señaló el profesional, quien a su vez apuntó que "seguramente organizaciones gremiales que representan más al comercio interno y no tanto a los grandes conglomerados exportadores y concentradores , dirían una cosa contraria a la que plantea Corallo".

El economista señaló que la ralentización de la actividad que castiga especialmente al comercio minorista "tiene que ver en gran medida con el enlentecimiento de los salarios. Para los que viven del mercado interno, los salarios son el motor de la demanda de sus productos", dijo.

Además, Olesker recordó que existe la figura conocidas en las negociaciones como "descuelgue" a la que pueden apelar empresas que atraviesen por una situación muy complicada.

Los empresarios pueden pedirlo en los consejos de salarios, pero tienen que demostrar que su situación económica es crítica al punto de que un aumento salarial le incidiría. Como yo creo que no lo podrían demostrar nuca, esto no va a tener ningún sustrato en la negociación colectiva".

Descartando que el problema del empleo de deba a los aumentos de salarios, el economista, sí reconoce que "hay un problema en la creación de empleo", pero que tiene que ver con "estrategias empresariales con el uso intensivo de la mano de obra, con el cambio técnico, el costo de algunas actividades etc".

