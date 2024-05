Ojeda, ante críticas de colorados: “Tenemos que entender que el adversario está afuera”

Elecciones 2024

“Hoy el Partido Colorado tiene que estar más unido que nunca, tenemos que entender que nuestro adversario está afuera”, dice Andrés Ojeda en un spot publicitario que publicó en sus redes sociales.

“Unidos somos la llave somos la llave para garantizar un segundo gobierno de coalición, por eso te pido tu voto de confianza”, cierra Ojeda en el clip, al que le sumó la etiqueta “unir para ganar”.

El spot llega en un momento en el que el clima dentro del partido está “muy crispado”, tal como lo ve Ojeda, según comentó a Montevideo Portal.

“Espero que todos podamos pensar en el 1º de julio, y en el día después”, menciona el precandidato a sus rivales de cara a las elecciones internas, en las que competirá con Gabriel Gurméndez, Robert Silva, Guzmán Acosta y Lara, Carolina Ache, Tabaré Viera y Zaida González Legnani por ser el candidato colorado a la Presidencia.

“Yo los exhorto a pensar que el adversario es el Frente Amplio y que adentro del partido están los compañeros. Y a pensar en consecuencia”, subrayó Ojeda.

De esa forma, el precandidato colorado se hacía eco de las palabras del expresidente Julio María Sanguinetti, que en su columna semanal en el Correo de los viernes abogó por la moderación entre los colorados de cara a las elecciones internas. Ojeda remarcó que su pieza publicitaria fue grabada antes de la publicación del artículo de opinión de Sanguinetti.

“El que gana, gana, como se ha dicho. No importa si por mucho o por poco”, subrayó Sanguinetti, y advirtió que, “como suele ocurrir en las internas […], algunos mensajes en vez de afirmar, rechazan a uno o a otro”, y que “no son lo que se espera entre correligionarios”.

“Como veterano de mil combates que soy, puedo afirmar que no hay mejor estrategia que mostrar lo propio y posicionarse como el mejor desafiante para enfrentar al adversario, que no es otro que el Frente Amplio. Adentro del Partido hay competidores, pero no adversarios”, manifestó el expresidente.

Para Sanguinetti, “la competencia interna es emulación, superación, convencer de que quien se postula es la opción más eficaz para que el partido vote bien y se reedite una Coalición Republicana capaz de continuar la obra de modernización que se ha iniciado”.