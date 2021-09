Obama homenajeó a héroes anónimos del 11-S en acto de conmemoración

Internacionales

El expresidente estadounidense Barack Obama rindió homenaje este sábado a los héroes anónimos que respondieron del 11 de setiembre (denominado 11-S) veinte años atrás, así como también a los que reaccionan ahora a los retos que enfrenta el país, como la pandemia o la crisis climática.

En un comunicado con motivo del vigésimo aniversario de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, Obama opinó que "Estados Unidos siempre ha sido el hogar de héroes que corren hacia el peligro para hacer lo correcto".

"Para Michelle (esposa del expresidente) y para mí, la imagen duradera de ese día no son solo las torres cayendo o los escombros ardiendo, sino los bomberos corriendo para subir las escaleras mientras otros corrían para bajarlas", indicó el que fuera presidente entre 2009 y 2017.

Obama, que asistió este sábado a la ceremonia solemne en la zona cero de Nueva York junto al presidente Joe Biden y al exmandatario Bill Clinton (1993-2001), aseguró que esa misma valentía se ha repetido en las últimas dos décadas "una y otra vez".

"Y la vemos hoy, en los doctores y enfermeras, completamente agotados, que hacen lo posible por salvar vidas”, en referencia a la pandemia; también “en los militares, algunos de los cuales no habían nacido siquiera hace 20 años, que se han puesto en riesgo para salvar a estadounidenses y ayudar a los refugiados", afirmó, en aparente alusión a los rescates aéreos en Afganistán.

También incluyó en ese grupo a los bomberos y equipos de emergencias "que combaten fuegos salvajes y aguas crecientes para salvar a familias", comentó sobre los incendios e inundaciones, que se están haciendo más frecuentes —y potentes— en la potencia norteamericana debido a la crisis climática.

"El 11-S nos recordó hasta qué punto tantos estadounidenses se entregan de formas extraordinarias, no sólo en momentos de gran crisis, sino cada día. Nunca olvidemos eso, y nunca demos por hecha" su labor, concluyó Obama.

Mientras que Obama, Clinton y Biden asistieron a la ceremonia en Nueva York, el expresidente George W. Bush (2001-2009) pronunció un sentido discurso en Shanksville (Pensilvania), donde se estrelló el cuarto avión hace 20 años, tras los que impactaron en las Torres Gemelas de Nueva York y en el Pentágono.

Con la excepción de Jimmy Carter (1977-1981), que a sus 96 años ya no viaja a actos oficiales, el único expresidente vivo ausente de los actos de este sábado fue Donald Trump (2017-2021), quien emitió un comunicado en el cargo contra Biden por su estrategia en Afganistán.

Los actos

En la zona cero del atentado, el padre de una de las azafatas del primer avión que impactó contra las Torres Gemelas abrió los actos conmemorativos con un breve discurso que pronunció tras el primer momento de silencio.

“Mientras recitamos los nombres de los que perdimos, nuestra memoria vuelve a ese terrible día, cuando sentimos que un espectro malvado había descendido sobre el mundo, pero también fue un momento en el que mucha gente actuó más allá de lo ordinario, empezando por las acciones de los auxiliares de vuelo (...) los pasajeros de los vuelos, las personas en las torres, los bomberos y la policía, y después los voluntarios que trabajaron en los escombros para recuperar los restos de nuestros seres queridos", manifestó Mike Low.

Tras el segundo momento de silencio, el cantautor Bruce Springsteen interpretó frente a los familiares "I'll See You in My Dreams" (Te veré en mis sueños).

En base a EFE

