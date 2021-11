Número 3 de Interior: “Atribuir baja de delitos a pandemia es falta de respeto a Policía"

Política

El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, publicó un posteo en Facebook en el que defiende la Ley de Urgente Consideración, destaca la caída de la cifra de delitos, principalmente de los homicidios, al comparar el inicio del actual gobierno con el anterior, y critica a quienes atribuyen la baja de los delitos a la pandemia.

“Desde la primera vez que informamos los números del delito en esta Administración, la oposición ha buscado cuestionarlos. Ha utilizado dos estrategias: por un lado, cuestionar la credibilidad de las cifras; por la otra, atribuir la baja a la pandemia”, publicó el abogado, que se define como “larrañaguista”, por ser uno de los hombres de mayor confianza del exministro del Interior, Jorge Larrañaga.

“En este último caso, lo que pretende ser una crítica al Gobierno es en realidad una enorme falta de respeto a la labor de la Policía Nacional que día a día sale a arriesgar la vida por los uruguayos. De esa manera, quienes ejercieron el Gobierno hasta febrero de 2020 SIGUEN MENOSPRECIANDO EL TRABAJO DE LOS POLICÍAS”, agrega en la columna.

Aunque no menciona a ningún dirigente en particular, han sido varios los exjerarcas que han atribuido la caída de la cifra de delitos a la baja movilidad generada por la pandemia, desde el expresidente José Mujica, hasta Charles Carrera, exdirector general de Secretaría de Interior y actual senador del Frente Amplio, e incluso Mario Layera, exdirector de la Policía Nacional, quien vinculó en entrevista con Montevideo Portal la caída de los delitos a la baja de la movilidad.

“Los delitos en Uruguay bajaron porque han habido cambios sustanciales: cambió el mando, cambió la política de seguridad y cambiaron las normas. La LUC dio respaldo a la Policía”, asegura en cambio Calabria.

“Cuando se dice que la reducción de la movilidad es la que generó el descenso de los delitos se están obviando algunas cosas. La movilidad restringida existió por muy poco tiempo en Uruguay. Tan poco restringida estuvo que el mismo Frente Amplio que hoy dice que el descenso de delitos obedece a la baja movilidad pedía más reducción de la movilidad…son inconsistentes. Cuando pegan por Salud Pública dicen que había mucha movilidad, cuando pegan por Seguridad es porque no había movilidad”, agrega el número 3 del ministerio.

Entre otros asuntos, aborda uno de los planteos de la oposición. “Algunos estriban en un estudio de criminólogos, entre ellos algunos uruguayos, que analizaron el comportamiento del delito en 27 CIUDADES (no países), entre ellas Montevideo. Allí señalan que en esas ciudades el descenso de delitos puede relacionarse con la pandemia (por esto de la movilidad). Pero ese estudio también señala que ese descenso -que se da en algunos delitos pero no en todos-, es TEMPORAL y luego vuelven a los guarismos prepandemia. En Uruguay eso no es así: tenemos una baja acumulada y consolidada en lo que va del nuevo Gobierno”, sostiene.

Comparación

Calabria compara la cantidad de asesinatos que hubo al comienzo del actual gobierno con los concretados al final del anterior. “En los últimos 19 meses de Gobierno del Frente Amplio hubo 610 homicidios y 49.861 rapiñas. En los primeros 19 meses que lleva el Gobierno son 484 homicidios, 126 menos. Y 9.165 rapiñas menos”, planteó.

“Y si comparamos el trimestre (julio-setiembre), donde la movilidad es casi normal, las rapiñas, los hurtos, los homicidios y los abigeatos son mucho menores que en el mismo trimestre de 2019”, agregó.

“Además hay otros datos, aparte de las denuncias de delitos, que ratifican que hay un cambio en la seguridad pública y hay mayor eficacia en la persecución criminal:

• Hay más formalizados.

• Hay casi 2.200 presos más que en marzo del 2020.

• Hay más bocas de drogas desarticuladas (2000 en lo que va de Gobierno).

• Y, sobre todo, lo ven todos: hay más policías en la calle patrullando y cuidando a los uruguayos”, sostiene más adelante.

Los datos

Tanto Carrera como Layera han criticado la credibilidad de los datos oficiales, y alegan que no existe incentivo de parte del gobierno para que se presenten denuncias. Ese fue otro de los temas abordados por Calabria en su columna.

“La otra estrategia para cuestionar los resultados fue la de erosionar la credibilidad de los datos oficiales. Han expresado que ha habido cambios metodológicos. Rotundamente NO. Es irresponsable y temerario cuestionar cifras oficiales, algo que nunca se hizo en Uruguay. Y seamos claros: no hay cambio metodológico, ni del equipo que analiza los datos, ni del Director del Observatorio de Violencia y Criminalidad.

Han utilizado para cuestionar las cifras un clipping de prensa; y hasta la propia empresa que hace el relevamiento de noticias ha señalado que su recopilación no tiene ni puede tener valor estadístico. No parece entonces apropiado, desde ese punto, cuestionar el trabajo con criterio científico estadístico que realiza el Ministerio del Interior”, sostiene.

Y agrega que “los canales para el ingreso de denuncias ahora son más que antes (se agregó el 0800-4444 para abigeatos)”.

“Otro tema que se cuestionó infundadamente refirió a la utilización de la tablets diciendo falsamente que se usan menos. Desde que asumimos, como manera de asegurar que los móviles policiales salgan a patrullar portando los dispositivos, lo que se hizo fue modificar la estrategia de entrega de equipamiento. ANTES se entregaba el equipamiento DE FORMA PERSONAL AL POLICÍA, lo que generaba algunos inconvenientes. Por ello, ADEMÁS de la entrega personal, se asignó un stock de tablets a las diferentes Unidades de Respuestas de la Policía, lo que permite su entrega en caso de que los funcionarios no tengan equipamiento asignado, los que son retirados y reintegrados a la unidad una vez finalizado el servicio. Eso hace que haya mejor disponibilidad de las tablets. De hecho, en lo que refiere a los volúmenes de registro, no se ha detectado un descenso en el uso del equipamiento, por el contrario, en los últimos 6 meses se detecta un aumento del entorno al 10% en el registro por tablets por delitos”, expresa.

Por último, agrega tres elementos más a tener en cuenta: “1- Están disponibles MÁS canales para la recepción de denuncias. 2- Se mantienen operativas las tablets en los patrulleros. 3- El Sistema de Gestión de Seguridad Pública está conectado con el SIPPAU -Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay- (el sistema de la Fiscalía General de la Nación) y todas las denuncias se reportan en tiempo real; esta interoperabilidad implementada a partir del nuevo Código de Proceso Penal EJERCE UN CONTRALOR EXTERNO, ya que la ley establece la obligatoriedad de informar los delitos a Fiscalía”.

Finalmente, concluye que “entre ANTES Y AHORA, entre la Administración del FA y la nuestra, los únicos cambios que han habido es LA PUBLICACIÓN PERIÓDICA DE LOS DATOS y que los datos registran un DESCENSO de los principales delitos”.

“En tiempos de posverdad, donde todo se pretende reducir a opiniones, es importante reivindicar el peso de los hechos, los datos y en definitiva, la verdad. Estos resultados que registran un descenso de delitos ¿son suficientes? No, porque queremos seguir mejorando, pero sabemos, -y la Policía y los delincuentes también-, que este es el camino para devolverle la seguridad y la paz pública a todos los uruguayos”, dice Calabria al cierre.

