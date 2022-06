Nuevo tiroteo en Estados Unidos: “múltiples víctimas” en una empresa de Maryland

La oficina del sheriff del condado de Washington está investigando un tiroteo con múltiples víctimas en Smithsburg, Maryland (Estados Unidos), según informó este jueves CNN.

El tiroteo se da en la empresa Columbia Machine, que ofrece "líneas completas de equipos a clientes en más de 100 países", según su sitio web.

En su cuenta oficial de Twitter, la policía estatal de Maryland informó de “actividad policial” y que fueron oficiales al lugar. En Facebook, la oficina del sheriff del condado de Washington notificó que hay “una gran presencia policial” en Bikle Road “debido a un incidente”. “No hay una amenaza activa hacia la comunidad, por favor eviten el área”, añade el posteo.

“Alrededor de las 14:30 (15:30 de Uruguay) de este 9 de junio, agentes de la oficina del alguacil del condado de Washington respondieron a la cuadra 12900 de Bikle Road, Smithsburg, MD, en referencia a un tiroteo. En este momento, la oficina del sheriff puede confirmar que hay múltiples víctimas y que el sospechoso ya no representa una amenaza para la comunidad. Este es un incidente que evoluciona rápidamente y publicaremos información a medida que podamos”, publicó la oficina policial sobre las 17:00 (hora de Uruguay) de este jueves.

Police activity in Smithsburg @MDSP on scene; updates to follow