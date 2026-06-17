Nuevo cuento del tío: mujer dio casi US$ 85.000 tras falsa llamada en nombre de su hija

Montevideo Portal

Una mujer fue víctima de una millonaria estafa en el barrio Atahualpa luego de recibir una llamada telefónica en la que delincuentes se hicieron pasar por representantes de un banco y le aseguraron que actuaban por pedido de su hija.

Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, los estafadores le indicaron que debía entregar todo el dinero en efectivo que tuviera en su poder debido a una supuesta gestión solicitada por su hija.

A partir de ese momento comenzó una conversación telefónica que se extendió durante varios minutos. Los delincuentes mantuvieron a la mujer en línea de forma permanente, una modalidad habitual en este tipo de maniobras que busca impedir que la víctima reciba llamadas o se comunique con familiares que puedan alertarla sobre el engaño.

Mientras continuaban hablando con ella, le preguntaron dónde vivía y coordinaron un encuentro para retirar el dinero. Poco después llegaron hasta la zona de su domicilio, en el barrio Atahualpa, y le solicitaron que saliera a la calle porque no lograban identificar con precisión la dirección.

La mujer accedió y les entregó $ 1,4 millones y US$ 50.000 en efectivo.

Sin embargo, poco tiempo después decidió comunicarse con su hija para consultarle qué había hecho con el dinero y por qué lo necesitaba. Fue entonces cuando descubrió que había sido engañada.

De acuerdo con el relato de la víctima, su hija le respondió que nunca había solicitado dinero ni había pedido que se lo entregara a ninguna persona.

Tras advertir la maniobra, la mujer avisó a la Policía. Efectivos concurrieron a la vivienda y comenzaron una investigación para intentar identificar a los responsables de la estafa y determinar cómo obtuvieron la información utilizada para concretar el engaño.

