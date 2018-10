Novick dice que la oposición se “olvida” de que para lograr un gobierno de coalición “primero hay que ganar”

Política

No te acordás, no te olvidés

Este domingo, el senador del Partido Nacional Luis Lacalle Pou expuso sus líneas programáticas de cara a las próximas elecciones y enfatizó en la necesidad de llegar a un acuerdo "entre tres o cuatro partidos" para gobernar el país en el próximo gobierno.

Estos dichos de Lacalle Pou se suman a las reiteradas pronunciaciones del ex presidente Julio María Sanguinetti, quien había manifestado en varias oportunidades que para derrotar al Frente Amplio había que conformar una alianza partidaria.

Jorge Larrañaga, también del Partido Nacional, había propuesto generar una "agenda para el progreso", con diferentes líneas programáticas para llevar adelante entre varios sectores y partidos.

Sin embargo, Edgardo Novick, que participará por primera vez en unas elecciones nacionales, dijo este lunes que la oposición se "olvida" que para lograr un gobierno de coalición "primero hay que ganar", teniendo en cuenta que los partidos opositores quieren "pensar igual pero votar diferente".

"Nosotros fuimos los primeros en hablar de una coalición, y todos los líderes políticos que ahora dicen que entablar conversaciones nos han dicho que no. Hoy los líderes de los otros partidos están hablando de conformar acuerdos programáticos, pero votar diferente y nosotros no estamos de acuerdo", dijo Novick en declaraciones a Radio Montecarlo.

El líder del Partido de la Gente sostuvo que, para hacer un gobierno de coalición, "primero hay que ganar". "Se están olvidando de eso", señaló, y argumentó que en el Frente Amplio "piensan todos diferentes, pero votan todos juntos". "En la oposición quieren pensar igual y votar separado, se están equivocando", agregó.

"Acá muchos están cuidando su chacrita, sus sillas y no quieren votar juntos, que es lo primero. Tenemos el riesgo de no ganar si no votamos juntos", comentó y señaló que "todos los partidos" se negaron a formar una "coalición para gobernar".

"Estamos proponiendo lo mismo que hizo el Frente Amplio, lo que inventó Seregni que unió a todos. Sigue existiendo los comunistas, los socialistas, el MPP, la Vertiente Artiguista. Piensan diferente y votan unidos. Antes de gobernar, hay que ganar. Hay que pensar más en el país y menos en la propia chacrita", finalizó.

Montevideo Portal