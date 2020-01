Policiales

No hay indicios de violencia en la muerte de la mujer que cayó de un edificio en Maldonado

En la mañana de este lunes la Policía constató el fallecimiento de una mujer luego de haber caído del décimo piso de un edificio de Maldonado. Específicamente, el hecho ocurrió en el edificio Parque Lobos, ubicado en Viana y Roosvelt, en Punta del Este.

Según información primaria, el esposo de la mujer se encontraba en el edificio, pero narró a la Policía que cuando ocurrió el hecho se encontraba en otra habitación, mirando la televisión, y no se percató de lo sucedido.

El caso quedó en manos de la fiscal Andrea Naup quien comenzó la investigación. Según dijo a Montevideo Portal, a estas horas de este lunes están esperando los protocolos de autopsia. Sin embargo, según dijo en base a la información que tiene recabada en este momento que "no hay nada que dé cuente, por ahora, que no fue accidental. "Por el momento, todo da cuenta de que fue accidental. No hay ningún indicio ni nada", sostuvo.

Por último, consultada sobre las declaraciones del marido de la mujer, la fiscal se limitó a contestar de que por ahora "no hay nada que dé cuenta de que fue un hecho violento".