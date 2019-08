Política

No habrá referéndum para derogar la Ley integral para personas trans

Que eso no se toca

Desde las 8 de la mañana, los 3.676 circuitos habilitados para esta jornada de elección no obligatoria abrieron sus planillas para quienes desearon adherir al prerreférendum que buscó una instancia en octubre para derogar la Ley integral para Personas Trans.

Según datos primarios de la Corte Electoral, los uruguayos que acudieron a votar no superarían el 10 %. De esta forma, la iniciativa no encontró eco y no habrá referéndum para derogar el texto legislativo, aprobado durante el pasado año en el Parlamento.

El colectivo "Ley trans ya" destacó que la ciudadanía haya "demostrado que los derechos humanos no se someten a plebiscito".

El grupo agradeció que la ciudanía haya "comprendido" la situación en la que se encuentran las identidades trans por las barreras culturales.

"Auguramos un cambio profundo hacia una verdadera inclusión que apunte a cambios sustantivos en todos los ámbitos: familiares, educativos y laborales", apuntaron.

Ya al mediodía, cuando corrían pocas horas de votación, el impulsor de esta derogación, el diputado suplente del Partido Nacional Carlos Iafigliola, había anunciado que sería "difícil" llegar al 25 % necesario, cerca de 600.000 personas.

"La tirada es mucho más grande. Este 25 % es una cifra importante, pero hemos visto en este tiempo, desde octubre desde que largamos, cómo ha entrado el tema. Hay mucha gente que hace 10 meses no tenía ni idea de qué se trataba esta ley, en este tiempo la ha leído, algunos han tratado de ver los argumentos y en función de ello el pueblo está emitiendo un juicio. Creo que el objetivo de haber puesto el tema arriba de la mesa lo logramos, no sabemos qué va a pasar, hasta el último momento la vamos a pelear, pero bueno, está en manos del pueblo uruguayo de si se sigue adelante", dijo.

El legislador lamentó y dijo que le "duele" que dirigentes nacionales del Partido Nacional no lo hayan acompañado, a pesar de haber votado en contra de la ley en el debate parlamentario.

Iafigliola dijo que esperaba que, después de recolectar las firmas que habilitaron esta instancia, se le sumaran los dirigentes nacionales, "pero después hicieron su análisis político y electoral y decidieron que no". "Creí que iba a haber una reacción distinta", apuntó.

