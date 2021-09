Nin: a EE. UU “no le debe haber gustado mucho” las negociaciones de Uruguay con China

Política

El excanciller de la República y dirigente del Frente Amplio Rodolfo Nin Novoa se refirió este jueves a las negociaciones que lleva adelante el gobierno uruguayo con la República Popular de China para la posibilidad de realizar un Tratado de Libre Comercio (TLC). En primer lugar, aseguró que cuando él estaba al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores existió una oportunidad de acercamiento con el país oriental, pero dijo que lo realizaron en el marco de la presidencia pro tempore del Mercosur.

“Nosotros conversábamos e intercambiamos con nuestros pares (del Mercosur) sobre estas posibilidades y había posturas diferentes en aquel momento, si bien todos comprendían la necesidad. Argentina avanzaba y Brasil tenía más dudas porque la Cámara Industrial del Estado de San Pablo es muy fuerte y tiene ciertos temores a la competencia china porque es más competitiva que la brasileña y los paraguayos tienen una restricción fundamental que no tienen relaciones con China porque la tienen con Taiwán”, contó en declaraciones a Radio Sarandí.

En resumen, aseguró que “siempre hay dificultades”, y aclaró que cuando se habla del TLC no solamente está referido sobre un tratado de aranceles y bienes, sino que tiene muchos capítulos. Aseguró que fueron avanzando “en otros capítulos”, pero que lo que faltó en ese entonces fue solucionar la competitividad en materia de ingresos, pagando aranceles menores y ponernos en las mismas condiciones.

Consultado sobre si hay una postura menos ideologizada dentro del FA durante con respecto a un TLC con China, Nin respondió afirmativamente. “Yo recibí y hablaba con dirigentes políticos del FA y todos impulsaban un acercamiento más profundo a China y la posibilidad de un acuerdo. Teníamos alguna dificultad cuando hablábamos con la sociedad civil, organizaciones de trabajadores. Mostraban resquemor, es lógico porque hay sectores que ganan y pierden en este acuerdo. No solo se pide, también hay que dar”, afirmó.

En esta línea, el excanciller opinó, ante la consulta de los periodistas, que a Estados Unidos “no le debe haber gustado mucho” este acercamiento de Uruguay a China, pero reconoció que se la tiene que “aguantar”.

“Hay un principio que es fundamental: los pactos están para cumplirse, entonces no se puede venir con una chicana que la 32/00 estableció que no se podían discutir aranceles sobre bienes, no se puede venir a decir que, como no está internalizado, no tiene valor. La verdad es que tiene valor. Si los presidentes acordaron eso, más allá de que si internaliza o no, es un compromiso que asumen los países y que repercute en la imagen del país, en el cumplimientos de las formas y los tratados, y la confianza que vayan generando cada país en cumplir con eso”, añadió en referencia al artículo que prohibiría que los países negocien bilateralmente por fuera del Mercosur.

Por último, cuestionado sobre si hay dos lecturas del artículo en cuestión, el dirigente del FA respondió: “Uno va diciendo que va a seguir adelante como una forma de negociar. Yo me reunía con legisladores de la Comisión de Asuntos Internacionales y siempre me reclamaban por esa cláusula. Yo les decía que para algo están y que los pactos están para cumplirse. Está referida solo a bienes. Los tratados tienen capítulos comerciales, de bienes, de servicios, políticos y de transparencia. No podíamos salir a generar esos actos inamistosos porque es la contradicción de la diplomacia. La diplomacia requiere de mucha paciencia. El tratado con la Unión Europea (UE) nos llevó casi cuatro años cerrarlo y esto también va a ser muy largo”, concluyó.