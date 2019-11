Nin Novoa evitó hablar de golpe de Estado en Bolivia y temió por un “vacío de poder”

Política

El ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa evitó este domingo por la noche tildar de golpe de Estado a la situación que atraviesa Bolivia, que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia, y dijo que teme por un "vacío de poder".

En declaraciones a Telenoche, comentó que en Bolivia hay una "gran confusión" y que el ministerio se está rigiendo por las informaciones que le transmite la embajada uruguaya en aquel país.

El jerarca recordó que el ministerio había emitido un comunicado este domingo por la mañana, en el que valoró la decisión de Morales de convocar a nuevas elecciones luego de que se conociera el informe de la Organización de Estados Americanos, en el que se detallan "irregularidades" en el proceso electoral.

"Hay una gran confusión. Porque no solamente renunció Evo Morales, sino también renunció el vicepresidente, el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, los ministros que no saben ante quién renunciar", comentó.

Nin Novoa señaló que tiene "temor" de que se produzca un "vacío de poder" y que este sea ocupado "sin tener en cuenta la convocatoria" de nuevas elecciones.

"Aspiramos a que los caminos que se recorran sean los que establece la Constitución de Bolivia, que no haya ningún atajo en ese sentido. Que se mantenga la convocatoria a nuevas elecciones. Y que el pueblo decida el destino", enfatizó.

Nin Novoa dijo que hubo "conversaciones y sondeos" de parte de "terceras personas" para solicitar asilo político en la embajada uruguaya, pero que ninguno se concretó.

Consultado sobre si en Bolivia, tal como dijo Morales, se produjo un golpe de Estado "cívico-político-policial", el ministro señaló que no opinará en ese sentido.

"No voy a opinar en esa materia. Yo soy canciller, y prefiero tener los acontecimientos más definidos y tener una evaluación más completa. Me parecería apresurado que el gobierno se expresara sobre esto de si hay o no un golpe de Estado", sentenció.

Montevideo Portal