Nin Novoa: Lo de EEUU "es mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio"

Política

El cruce de comunicados entre la Cancillería y la embajada de Estados Unidos, a raíz de los niveles de violencia en los dos países y las advertencias a sus ciudadanos, movió la interna política en Uruguay.

La respuesta de la Cancillería uruguaya, señalando que los compatriotas deben tener cuidado al visitar a Estados Unidos, despertó críticas por parte de la oposición, que tildó de "ridícula" la actitud. Incluso el candidato colorado Ernesto Talvi señaló que la Cancillería uruguaya y la venezolana emitieron el mismo día comunicados advirtiendo a la población los peligros de viajar a Estados Unidos. "¿Qué es esto? ¿Locura compartida? ¿Complicidad con la dictadura venezolana? O es, lisa y llanamente, vocación por el ridículo", dijo.

Esta mañana, el canciller Rodolfo Nin Novoa (que ayer criticó el comunicado de Estados Unidos por entender que se mete en la campaña electoral uruguaya) habló al respecto con Informativo Carve y justificó lo hecho por su ministerio.

"Nosotros no hacemos más que defender la seguridad de nuestros ciudadanos en el exterior, como dice la embajada de EEUU que es su responsabilidad con sus ciudadanos. Describen la criminalidad en Uruguay, que viajan de a dos, en moto y con arma, donde las personas inocentes son víctimas...", comenzó a enumerar, y al ser interrumpido por los periodistas, que le recordaron que Estados Unidos hace este informe todos los años, se explayó.

"No nos gusta que nos hagan este reporte a nosotros, Hay una cuestión de dignidad nacional que tenemos que entender. Es como mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Estados Unidos, que tiene una tasa de homicidios de 25 habitantes cada 100 mil, que hay 33 mil homicidios por año; en Uruguay tenemos la mitad, me parece que es una exageración estar diciendo que aumenta la criminalidad, cuando es un tema que está metido en la campaña electoral", dijo el canciller, aunque no explicó de dónde sale la cifra de una tasa de homicidios de 25 habitantes cada 100.000 en Estados Unidos, que no se ajusta a los números del país.

El canciller insistió en que la seguridad es una cuestión "nuestra" y que cuando ve que hablan de Uruguay su reacción es "defender los intereses nacionales". "Hicimos un comunicado en los mismos términos que hicieron ellos. Matan a 30 personas en centros comerciales, en tiroteos en bares, y salen a decir que los estadunidenses tengan cuidado en Uruguay", criticó.

Al respecto de la frase de Talvi, aclaró que no tuvo contacto ninguno con la Cancillería venezolana y que el comunicado se redactó el domingo. "Hay países que nos han felicitado por esta respuesta, no diré cuáles, me lo reservo", afirmó.