Níger: golpe de estado suma apoyo militar y ONU exige liberación del presidente

La Comandancia militar de las Fuerzas Armadas Nigerinas, que reúne a los diferentes cuerpos militares, anunció este jueves su adhesión a la junta militar que encabezó este miércoles el golpe de Estado contra el presidente, Mohamed Bazoum, para evitar "un baño de sangre".

En un comunicado, firmado por el general de división Abdou Sidikou Issa, el Ejército explica que su decisión se dicta por "el afán de preservar la integridad física del presidente de la República y de su familia, y evitar una confrontación mortal entre las diferentes fuerzas que (...) podría provocar un baño de sangre y comprometer la seguridad de la población".

Un grupo de militares de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad (FDS), organizados en una plataforma autodenominada Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria (CLSP), anunciaron anoche en la televisión gubernamental la destitución de Bazoum, la suspensión de las instituciones, el cierre de las fronteras y un toque de queda nocturno hasta nueva orden.

