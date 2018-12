Netanyahu aseguró que Bolsonaro le anunció el traslado de embajada a Jerusalén

Internacionales

“Bolsonaro me dijo que no es una cuestión de si, sino de cuándo”, dijo este domingo el primer ministro de Israel.

El traslado de la embajada de Brasil en Israel de Tel Aviv a Jerusalén es una cuestión de tiempo, según el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien aseguró este domingo que el presidente electo, Jair Bolsonaro, le dijo que eso no era una cuestión de "si", sino de "cuándo".

El primer ministro se reunió Bolsonaro el viernes tras su llegada a Brasil, país que visita por primera vez un jefe de Estado israelí.



Tras el encuentro, los mandatarios no se refirieron al posible traslado de la embajada de Brasil en Israel de Telv Aviv a Jerusalén, un tema que causó polémica cuando fue anunciado por Bolsonaro tras ser elegido presidente.



No obstante Netanyahú ya había anunciado antes de iniciar su viaje a Brasil que ese tema sería tratado con el presidente electo.



La intención de Bolsonaro de trasladar la embajada de Brasil es vista con buenos ojos por Israel, que considera la decisión como un respaldo del gigante sudamericano a su posición sobre la ciudad -cuya parte oriental está ocupada a los palestinos desde 1967.



Bolsonaro quiere seguir el ejemplo de Donald Trump -de quien profesa una profunda admiración- que ya trasladó a Jerusalén la embajada de EE.UU., una decisión que ha seguido Guatemala y que han anunciado otras naciones, como Honduras, Rumanía y Australia.



Según Netanyahu, la declaración de Bolsonaro fue la misma del presidente estadounidense, Donald Trump, tras ser elegido en 2016.



Aunque por las declaraciones de Netanyahu la decisión del traslado es cuestión de tiempo, al parecer el tema aún está siendo evaluado por Bolsonaro, según admitió en una entrevista para un programa brasileño de televisión que fue transmitida este sábado.



La entrevista -realizada el pasado 11 de diciembre pero que solo hasta ayer salió al aire- fue publicada por el presidente electo en su cuenta en Twitter y en la misma Bolsonaro se refirió a las posibles represalias de algunos países árabes, que pueden suspender sus importaciones de carnes brasileñas.



Netanyaho reiteró hoy en un encuentro con la prensa antes de reunirse con la comunidad judía que las posibilidades de acuerdos con Brasil son "inmensas" y explicó los desarrollos tecnológicos que han convertido a Israel en una de las naciones líderes en esta materia a nivel mundial, muchos de los cuales, dijo, pueden ayudar al progreso de Brasil, "una nación con mucho potencial".



El primer ministro recordó que la alianza entre las dos naciones es relevante porque mientras Israel es la "tierra prometida", Brasil es "la tierra de la promesa del futuro".



En su encuentro del viernes, Netanyahu y Bolsonaro acordaron dar inicio a una alianza estratégica para cooperar en áreas como tecnología, defensa, agricultura, seguridad y agua.



Durante su estadía de cinco días en Brasil, además del encuentro con Bolsonaro y de asistir a su ceremonia de investidura, Netanyahu tiene previsto encuentros con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y con los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y de Honduras, Juan Orlando Hernández.



La histórica visita de Netanyahu estuvo en la cuerda floja en los últimos días por el anuncio del Gobierno de Israel de adelantar los comicios electorales para el próximo 9 de abril por desacuerdos en la coalición de Gobierno.



El primer ministro de Israel encabeza las encuestas de intención de voto para ser reelegido, a pesar de las sospechas de corrupción que recaen sobre él y sobre su esposa



De acuerdo con Netanyahu, la asociación tiene posibilidades de dar grandes frutos.

Con información de EFE