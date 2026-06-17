Murió en su despedida de soltera en Mikonos: se casaba el sábado y deja una hija de 3 años

Sara Ceccantini, una mujer italiana de 37 años oriunda de Arezzo, murió este martes en un accidente de tránsito ocurrido en la isla griega de Míkonos, donde se encontraba de vacaciones junto a un grupo de amigas durante su despedida de soltera, a pocos días de su boda.

El accidente habría sido un choque frontal, aunque las autoridades griegas y el consulado italiano aún no entregaron información completa sobre la dinámica de los hechos. Se desconoce quiénes más participaron del siniestro y cuántas personas acompañaban a la víctima en la isla. Ceccantini trabajaba como empleada en la sede de Prada ubicada en Valvigne, municipio de Terranuova, sobre la autopista Autosole. Ante la noticia, la fábrica —que emplea a más de mil personas— cerró este martes en señal de luto.

Según las primeras informaciones, la decisión fue tomada directamente por Patrizio Bertelli, titular del grupo y también oriundo de Arezzo. La noticia comenzó a circular dentro de la empresa durante la mañana del martes, cuando todavía no había confirmación oficial desde Grecia y los detalles eran escasos. Ceccantini era conocida y apreciada entre sus compañeros de trabajo. La mujer deja una hija de 3 años. Su pareja, con quien vivía en Terranuova, también reside en esa localidad. La boda estaba prevista para el próximo sábado.