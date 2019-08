Muñoz dijo que la “oposición no tiene programa” y que si gana “sería catastrófico”

Política

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, volvió a cargar contra la oposición este martes, luego de unas declaraciones suyas que fueron criticadas por los líderes opositores.

El fin de semana, la jerarca había dicho que si el "partido rosado" ganaba "el pueblo va a perder todo", y, en respuesta, la candidata a vicepresidente del Partido Nacional, Beatriz Argimón dijo que la "única" etiqueta que le cabe a su partido es el de "nacionalistas".

Este martes, en una entrevista con Todo Pasa, de Océano FM, Muñoz cargó nuevamente contra sus contrincantes electorales, y reafirmó que "está en juego una cantidad de avances sociales".

"El otro día un señor decía que mal está el país, y lo decía en el Banco de Previsión Social. Nunca los jubilados estuvieron mejor", dijo y añadió: "A lo del partido rosado, ahora le pondría poner rosadito verdoso, sumando a Manini".

"Yo creo que la oposición no tiene programa, y sería catastrófico que ganara. Los programas de la oposición no dicen nada. No tienen programa. No tienen contenidos, tiene consignas, sin profundidad que no son realizables por el estilo de las políticas neoliberales como las de Talvi, y las de una persona como la que lidera el Partido Nacional", comentó.

Muñoz reiteró que "todas las políticas sociales" en están en "cuestión" y que cuando se habla de "shock" de austeridad se está hablando de recortes, "aunque no lo digan".

"Una política de shock es de recorte. Más austero que Daniel Martínez en su vida privada y en su gestión no conozco, si es por austeridad vote a Martínez", sentenció.

