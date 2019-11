Mujica y Fernández: la fama de “presidente pobre” y la asociación de Macri con Bugs Bunny

Política

El Presidente electo Alberto Fernández encabezó este viernes una charla junto con el presidente de la República, José "Pepe" Mujica en la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF). Bajo el título "Cultura, política y capitalismo tardío", los dirigentes coincidieron en la necesidad de "salir del individualismo" y llamaron a recuperar "la ética de la solidaridad".

El exmandatario tomó la palabra en primer lugar y se comparó con un "árbol viejo, retorcido, que se le caen las hojas" y en alguna primavera le sale algunos brotes al verlos (haciendo referencia a la gente que se encontraba en el auditorio. En sus primeras palabras hacia el capitalismo, Mujica dijo que los sistemas a lo largo de la historia humana no son solo una forma de "producir y distribuir", sino que son además "formadores de cultura subliminales, funcionales, en su pliegue más hondo a la propia esencia del sistema".

"El consumismo no es una casualidad, es una necesidad para arreglar la conducta humana funcional a la acumulación capitalista, no es cualquier cosa. Así como en la edad media cristiana, educó a las grandes masas de que en esta vida había que portarse lo mejor posible para ir al paraíso y con ello no cuestionar al señor feudal y a la estratificación de poder. Esta formación cultural que coloca al mercado como epicentro trata de que la conducta de nuestras vidas esté reglada en el fondo por los intereses del mercado y seamos, antes que nada, consumidores formidables que gastamos nuestra vida para hacer frente a la necesidad de cubrir los costos que significa consumir más, más y más", indicó Mujica según informa el portal LaGarcía.

Además, Mujica agregó que, en esta vida "ser" es sinónimo de "tener" y que gracias a la evolución de los estudios los seres humanos sabemos que somos una especie profundamente "emotiva" y en parte "un poquito racional".

Por otra parte, Mujica sostuvo que "hacer un país, una América latina y un mundo mejor no solo es posible sino necesario e imprescindible". También pidió "no dejarse presionar por el mercado" porque los que cedan "van a tener el éxito que garantiza el mercado, y será un eminente comprador, pero difícilmente será un ser humano feliz".

"A mí me hicieron fama del presidente pobre, pero pobre es el que precisa mucho, el que está atravesado y a cada fin de mes nunca le alcanza lo que tiene porque tiene una ambición de cosas nuevas", indicó.

El actual presidente electo de los argentinos, Alberto Fernández tomó la palabra en primer lugar. Fernández se refirió sobre los mecanismos de control y los modelos sociales que transmiten los dibujos animados y explicó que las películas de Disney transmitieron el mensaje de que "los buenos siempre les ganan a los malos". A su vez, las comparó con los dibujos animados de Warner Bros.

El electo mandatario aseguró que, en ese tipo de dibujitos, "ganan los vivos" y se preguntó: "¿Han visto un estafador más grande que Bugs Bunny?". Desde el auditorio se escuchó el nombre de Mauricio Macri como respuesta. Fernández ironizó: "A lo mejor lo vio mucho de chico".

Por último, Alberto Fernández escribió en su cuenta de Twitter: "Pepe siempre dice una frase: "Hay que andar por la vida ligero de equipaje, entonces uno vive más libre". El éxito no es juntar dinero. El éxito es ser querido por los otros. Eso nos hace ricos: el amor del otro. La fortuna va y viene".

