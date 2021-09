Mujica rechazó comparaciones con Argentina: “Bueno es tener memoria y saber callarse”

Política

En su última columna de opinión en la emisora M24, el expresidente rechazó las comparaciones que se hacen entre las gestiones de los gobiernos de Uruguay y Argentina con el fin de criticar a este último.

Durante su alocución, Mujica se retrotrajo a década anteriores y señalo que Uruguay estuvo durante unos cincuenta años “enganchado2 con el FMI. Esta situación se extendió hasta 2006, cuando “la primera administración frentista” y la conducción económica del “contador Astori”, finalizo ese “largo período de deuda”.

Así las cosas, el actual gobierno “no heredó cuentas que pagar con el FMI: heredó crédito stand by, es decir crédito amortizado, reconocimiento internacional de puertas abiertas para conseguir crédito; nada de angustia inmediata, una relativa inflación baja, sobre todo si se compara con lo que pasa (…) en la Argentina y en otros lugares”, enfatizó

Pese a ello, Mujica reconoció que la administración actual heredó ciertos problemas surgidos sobre el final del ciclo frenteamplista, pero que “ni por asomo tenía la angustia que tuvo el gobierno argentino de Fernández” cuando sucedió a Mauricio Macri y se encontró “con una deuda colosal, sideral con el FMI y sin que nadie en el mundo esté dispuesto a prestarle un peso”.

“Y se tuvo que enfrentar la pandemia, y el Uruguay heredó un Sistema público de Salud que gastaba 9 puntos y pico del PBI, porque hay que tener memoria, mientras que el promedio de lo que gasta América Latina en Salud Pública son 3 puntos y medio, según Cepal”, remarcó.

Además, Uruguay pudo afrontar la pandemia con “un aparato público que no hubo que inventarlo, que estaba construido”, algo que “no se puede comparar, ni por asomo, con la tragedia de lo que pasaba en la Argentina”.

“El Uruguay es el país de América Latina que distribuye mejor, y esto es una razón de historia y sería bueno no olvidarse”, manifestó. Y sobre la seguridad social, consideró que “los viejos del Uruguay son los mejor tratados de América Latina; (…) entonces las comparaciones de la situación argentina con la uruguaya son ridículas”.

“Sabemos que hay un diario que ha sido históricamente enemigo de la Argentina: en la década del 40 tronó y pidió la intervención, cuando Rodríguez Larreta era el canciller de Amézaga y justificó con la teoría de que ´cuando un país estaba desordenado, los vecinos tenían la obligación de corregir ese desorden ´; pero la memoria es selectiva; por eso no aceptamos comparaciones que no se deberían hacer, porque entre otras cosas sirven para lastimar las relaciones, y como los países no se mudan, bueno, es tener memoria y saber callarse cuando hay que callarse”, recomendó Mujica.