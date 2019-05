Mujica: los más pobres son víctimas de sistema que asocia éxito con “enriquecerse rápido"

Política

"En una sociedad donde nos plantean que si no sos rico, fracasaste, y que no podés ser feliz si no sos rico, es muy fácil que los gurises se nos tuerzan, porque están presionados por una sociedad consumista", consideró Mujica el domingo durante un acto del MPP en el barrio Casavalle.

"Nos plantean que la felicidad es tener y rápido, sin esperar. Y muchos gurises se terminan perdiendo parte de la vida", manifestó el ex mandatario. "No te confundas que por tener una goma nueva sos triunfador, cuando estás poniendo en juego lo más sagrado y hermoso que tenés: la libertad", añadió

Discurso adelante, Mujica sostuvo que "Los barrios pobres son las víctimas de una sociedad que nos plantea el esquema que hay que llegar a la riqueza rápido y como sea" y que en ese contexto "es muy fácil confundir felicidad con tener".

"Nada de lo que tenemos nos cayó del cielo regalado. Las 8 horas no cayeron del cielo: fueron una conquista que significó la muerte de muchas personas por luchar por las 8 horas", dijo posteriormente, recordando las luchas obreras que fueron menester para alcanzar derechos hoy consagrados.

"Lo más importante no son los caciques, lo más importante son las filas indias. Un cacique no hace nada si no tiene una fila india que lo respalde", agregó Mujica.

"Yo no soy pobre. Aprendí la ley de la sobriedad, a vivir liviano de equipaje. Pero lo hago por cómodo, porque quiero tener lo que me quede de aliento en la vida para luchar por mi pueblo y a favor de mi pueblo", dijo a los presentes en el acto, enfatizando que "no se trata de dar lo que me sobra, se trata de compartir con los demás", y recordó que forma parte de "una organización política que le saca a los legisladores más de la mitad de lo que ganan, porque tenemos un fondo social para dar una mano cuando alguien lo necesita".

"Con el voto hagan lo que les parezca, pero sean libres. No vendan el voto, no vendan el alma, sencillamente", concluyó.