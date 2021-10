Política

Mujica es partidario de prisión domiciliaria para mayores de 75 años, pero no de 65

“Lo veo como una cuestión general, no puedo clasificar”, dijo al ser consultado sobre posibles excepciones según tipo de delito.

Cabildo Abierto (CA) planteó en el Senado un proyecto de ley que pretende otorgar prisión domiciliaria a los presos mayores de 65 años, salvo expresas excepciones.

Si bien no son mencionados directamente en el proyecto, entre los beneficiarios de esta normativa estarían los condenados por delitos cometidos en dictadura, hoy alojados en la cárcel de Domingo Arena.

El Frente Amplio (FA) adelantó que no apoyará el proyecto y desde el Partido Nacional (PN), el senador Jorge Gandini dijo que aún no se ha considerado “en la bancada del partido”.

“Por supuesto que lo estudiaré, en su texto y contexto, antes de pronunciarme en la misma cuando se convoque”, escribió el senador nacionalista en su cuenta de Twitter.

El expresidente José Mujica dijo este martes que no es partidario de que “los ancianos permanezcan en la casa”.

“La ancianidad para mí no son 65 años. No me jodas. Si ahora van a subir las jubilaciones y el tipo va a tener que trabajar, por lo menos, hasta 65 años. Una cosa es que esté destruido por una enfermedad, eso es un exceso. Yo considero anciano de 75 para arriba”, aseguró.

“Por 65 años no”, sostuvo al ser consultado si acompañaría el proyecto de Cabildo, en declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12).

“Por 75 años para adelante (sí), pero no para tales o cuales presos, para todos los presos. Lo veo como una cuestión general, no puedo clasificar”, explicó al referirse a que incluiría a los presos condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.