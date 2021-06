Mujica: es exagerado hacer “denuncias internacionales y cuestiones por el estilo”

Política

En una nueva alocución en su espacio radial en la emisora M24, el expresidente José Mujica descartó que haya habido "mala fe" del gobierno al no implementar "medidas restrictivas" de la movilidad con mayor alcance, algo recomendado desde la ciencia, y por no haber dispuesto tampoco "sanciones severas" que aseguraran su acatamiento.

Por el contrario, Mujica consideró que el gobierno puso "toda la esperanza en las vacunas", dado que optar por otras estrategias más duras hubiera significado "ponerse en contra con un margen importante de opinión pública".

A modo de ejemplo, el veterano político evocó un episodio ocurrió en su lejana niñez, cuando su madre le propinó una bofetada por hacerse el distraído en un asiento de bus cuando subió una embrazada.

"Tal vez mi madre no lo podía saber, pero me iniciaba con una bofetada en el largo camino de la empatía humana y del deber de la solidaridad como obligación en la vida", y reflexionó que "a veces, excepcionalmente, quien bien te quiere te hará llorar".

Para Mujica, ese hecho de su experiencia personal puede servir para ilustrar "el duro dilema que han tenido en el gobierno frente al cataclismo de la pandemia; porque las medidas restrictivas que en su momento aconsejaba la ciencia para disminuir el contagio, obviamente no podrían resultar simpáticas para un margen importante de nuestra gente", población que a su vez estaba "cansada de prohibiciones".

Por ello, el líder del MPP entiende que "de haber aplicado esas medidas, para que dieran resultado tendrían que ser acompañadas de sanciones severas o multas", algo que tendría como consecuencia "ponerse en contra a un margen importante de opinión pública".

"Entonces, subjetivamente fue más cómodo, toda la esperanza se puso en las vacunas", que comenzaron a aplicarse pero "no podían hacer el milagro rápidamente, era un proceso".

"Se optó por un camino" cuyos "resultados son indisimulables, están allí; teóricamente se puede pensar que costó demasiado, sobre todo en decesos, pero no pensamos que fue una cuestión de mala fe; fue una percepción, que tal vez como sociedad nos resultó más cómoda, y mucho más trágica; yo no considero que fue una decisión iluminada por mala fe", enfatizó, en la convicción de que el hecho de gobernar consiste precisamente en, 2optar por caminos".

"Yo no considero la exageración que se ha dicho de denuncias internacionales y cuestiones por el estilo", expresó posteriormente, en referencia a la polémica surgida días atrás a raíz de declaraciones del doctor Julio Trostchansky.

Mujica dijo que "si estuviéramos en condiciones de eso, estaríamos en condiciones de ser una sociedad tan libertaria que no necesitaríamos gobierno".

"En realidad hubo una defensa de tratar de no chocar" con la opinión pública, "no existió eso que tuvo mi madre, que me castigó delante de la gente para darme una lección, me dolió mucho, pero vaya que aprendí; es duro tener el coraje y pagar el costo de hacer llorar a quien quieres", concluyó.