Mujica dijo que la "changa" de ministro le "queda grande" pero debe aceptarla

En la conferencia en la que fueron anunciados como eventuales ministros, Danilo Astori y José Mujica se refirieron a esta nueva etapa que deberán comenzar si Daniel Martínez es elegido presidente.

"Comienzo por agradecer la confianza que está implícita en esta propuesta que nos hace nuestro candidato", dijo Astori.

"Pondremos todo el esfuerzo que requiere el trabajo en un área absolutamente esencial en la estrategia de desarrollo del Uruguay. Ya desde el primero gobierno hemos venido siguiendo un rumbo que se ha apoyado en lineamientos estratégicos, en concepciones de mediano y largo plazo, algunas de ellas de carácter profundamente estructural", afirmó.

Por ejemplo, habló de la "apertura al mundo", un camino "obligado para un país pequeño pero con mucho potencial". Esa apertura, dijo, debe ser política, cultural y comercial.

Luego, Mujica señaló que "a veces uno no puede dejar de ser", en el sentido de "acompañar los esfuerzos que exige la fuerza política"

"Por razones de edad, de esqueleto, de tripas, de envejecido, esta es una changa que me queda grande", dijo, porque hay que recorrer mucho el país. "Pero no debo decirle no a mis queridos compañeros, hacerle la salvedad y ser consciente de que debo ser un trampolín, en todo caso, para que me sustituyan con más ventaja y juventud", agregó,

"Llevo años discutiendo el concepto de valor agregado", apuntó. Uruguay "más tiene que intentar parecerse a Holanda que a otra cosa", porque "no están las chimeneas", sino el "valor agregado".