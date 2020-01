Mujica aclaró su frase de "argentinos cagadores" y llamó a abrazar "la otra Argentina"

Política

El expresidente José Mujica se refirió hoy en charla con Informativo Sarandí a varios temas de actualidad política, entre ellos el apoyo del MPP a Álvaro Villar por la intendencia y sus declaraciones sobre los argentinos, que generaron tanta controversia en el país vecino.

"Preferimos apostar a una nueva figura porque nos parece que la renovación es necesaria e imprescindible", dijo, aunque señaló que su relación con Daniel Martínez es buena. "Si marcamos otro camino es porque no queremos terciar más en diferencias que pueden existir entre compañeros muy valiosos", afirmó.

Dijo que no se arrepiente de su frase sobre los "argentinos cagadores", pero aseguró que nadie lo llamó para preguntarle qué quiso decir." Fue dicho en el contexto de una larga conversación. Lo que quiero dejar absolutamente claro y definitivo es que a los dos días que el señor presidente electo hizo esa afirmación, en la página política del diario El País, que es del Partido Nacional, apareció -y esto repicó en otras partes- que había que reflotar la plaza financiera, recobrar la soberanía financiera, o sea volver al país del secreto bancario y del tráfico de dinero, ese sueño de 40 años que cada vez que teníamos una crisis en al región nos ponía de rodillas", dijo a Sarandí.

"Yo no quiero más a los Rohm, a aquel banco que tenía 60 empleados y dos mil y pico de millones de depósitos de no residentes. Esos son los cagadores, eso fue lo que nos cagó, que les abrimos la puerta nosotros y luego le echábamos la culpa a Argentina, como en el 2002, pero la culpa es que teníamos un sistema tolerado y carroñero que se dedicaba a sacar plata negra de la región para que se fuera a otro lado y nos quedábamos con la plata del servicio. Esa es la Argentina que no quiero. Por supuesto que hay otra Argentina, la que nos vino a enseñar la siembra directa, etcétera. Bienvenida, hay que abrazarla, pero hay que cuidarse de la otra, y a eso es que me refiero. En la nota no quedó claro".

"Estuve, estoy y voy a estar contra eso, porque en los últimos 50 años, los grandes mazazos de este país fueron por corridas bancarias que arrancaron muchas veces en Argentina. Una cosa es Luxemburgo, cerca de Francia y Alemania, y otra es depender financieramente de países tan inestables en la región. Haber cortado esto nos dio seguridad en el tiempo", dijo, sobre lo que hizo el Frente Amplio al respecto.

También le preguntaron por el documental de Emir Kusturica. "Demasiado bucólico. Muy tierno, muy amoroso (...) Es un gran tipo Kusturica pero trabajó muy apurado", afirmó.

Sobre sus declaraciones de la toma de Pando, que fueron criticadas porque en el documental no alude a los muertos, dijo que la película la hizo Kusturica no él. "No hablo públicamente de mis compañeros y excompañeros", aseguró, sobre las críticas de Jorge Zabalza.

"Yo nunca obvio esas cosas. Nunca las he obviado", agregó sobre lo ocurrido en Pando. "Pero tampoco la voy de cagatintas, tirando mierda a un lado y a otro; asumo lo que me toca y lo he asumido históricamente. Hay cosas que me parece que mejor las dejo", reflexionó, para no ahondar más.