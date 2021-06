Política

Mujica a gobierno: “Si eres fanático y te cierras, no esperes que contesten con dulzura”

En su más reciente alocución en la emisora M24, Mujica abordó el tema de la reforma de la seguridad social, algo anunciado en campaña electoral por el actual gobierno y cuyos pormenores son objeto de debate en la arena política.

En opinión de Mujica "el problema de fondo" tiene que ver con "cómo hacemos crecer la economía para que existan más medios para poder repartir", porque "una economía flaca no va a poder aportar lo que se necesita, hay que agrandar el tamaño de la frazada y esta es la verdadera discusión".

El ex presidente señaló que en ese debate acerca del futuro "tiene que participar mucha gente porque hay muchos intereses".

"Cualquier fenómeno de desarrollo necesita gerenciación, y esto, que no gusta mucho como concepto en nuestras tiendas, está representado en nuestra sociedad por eso que podemos llamar burguesía nacional; raquítica, con defectos, todo lo que se quiera, pero que vive acorralada disparando hacia el rentismo porque el espacio creciente de las empresas multinacionales no le deja lugar y entonces compra unos apartamentos, compra bonos, pero no emprende; y creo que el Estado y esta burguesía tienen que concitar una política de alianza para que esto sea posible, porque un proceso de esa naturaleza hay que gerenciarlo", enfatizó.

Para Mujica, el reto de lograr un crecimiento económico y productivo sostenible y acompasado con una justa distribución "implica una atmósfera social y política que lo haga posible: con gobiernos cerrados, que creen que tienen la verdad absoluta en todo, difícilmente se pueda abrir la tranquera para una discusión de una política que tenga algunos ejes de políticas de Estado".

"Es imposible con atmósferas de fanatismo intentar una racionalidad que englobe a una nación entera en un esfuerzo hacia el futuro, y esta falta de unidad nos está carcomiendo en toda nuestra América Latina; unidad no quiere decir pensar lo mismo" sino "poder desembocar en algunas líneas centrales que nos sirvan como guía para muchos años", explicó.

"Este no es un problema ni de izquierda ni de centro ni de derecha, es un problema de todos, porque los que queremos repartir más, y más a favor de los más sumergidos, tenemos que entender que tiene que haber para poder repartir; y por otro lado, los que creen que dejando todo que flote por sí mismo, con una aparente exégesis de la libertad, en realidad propenden a un fenómeno de concentración de la riqueza fabulosa, que en el caso de América Latina, por desgracia, se escapa de la reinversión adentro y se va para otros lugares", dijo, y añadió que por eso mismo "estamos haciendo el papel de la pavota (. . . ) necesitamos desmontarnos de prejuicios".

Según Mujica, recorrer ese camino requiere mucho de la gestión y negociación política.

"Si tú, gobierno, eres fanático y te cierras, no puedes esperar que te contesten con dulzura, y se nos crea una atmósfera de grieta estúpida e inútil, que para lo único que sirve es para remachar el atraso y en definitiva, para que los de más arriba, que están en el área desarrollada" del mundo, "sigan teniendo un comercio mucho más favorable en términos de rentabilidad que el que podemos tener nosotros; he aquí la importancia de la inteligencia y de una atmósfera que permitiera estas discusiones".