Mujica a Pereira: “Un trabajador tenía que ser presidente del FA y lo vamos a tener”

El candidato a presidir el Frente Amplio (FA) Fernando Pereira participó este sábado de una actividad junto al expresidente de la República y dirigente político de la coalición de izquierdas José “Pepe” Mujica, en donde ambos realizaron un discurso para los presentes.

El expresidente del PIT-CNT comenzó diciendo que la “derecha está nerviosa” por los militantes porque “están movilizados” y porque saben que cuando el pueblo uruguayo se mueve “lo mueve todo”. Posteriormente, Pereira comenzó con una serie de críticas hacia el gobierno nacional en donde aseguró que el país “necesitaba cambios”, pero no cambios que “reduzcan el salario, las jubilaciones” o para “aumentar los combustibles”.

“Ese no era el cambio que los uruguayos querían, ese cambio solo trae desolación, tristeza, desamparo, gente pasándola mal. Si habrá cosas para hacer. Nosotros somos conscientes del desafío que tenemos, por muchos motivos. El principal es porque el FA en el 2005 llegó para transformar el país y de la mano de Tabaré Vázquez y (José) Mujica cambiamos el Uruguay completo, en cada lugar del Uruguay ustedes van a ver los cambios del FA”, aseguró.

“En estos días también andan un poco nerviosos y, entonces, cuando se ponen nerviosos, nos dicen mentirosos o mentirosas. No se sabe muy bien cuál es la mentira, pero utilizan la frase uno y otro. Parece que es de casualidad, que todos dicen mentira de casualidad y no porque alguien, una agencia de publicidad, le diga que les conviene llamarnos mentirosos para desacreditarnos. Los que nos llaman mentirosos por la Ley de Urgente Consideración (LUC) son los mismos que nos dicen que si se deroga volvemos a la Unión Soviética. Fíjense lo ridículo que es esto”, agregó.

En este sentido, el exdirigente sindical afirmó que el pueblo uruguayo “sabe muy bien” que habrá referéndum, aunque “escuchó a dirigentes del oficialismo decir que no iban a llegar a las firmas”.

“Tenemos que hacer una gran elección del FA. No se trata de enojarnos con los que no nos votaron en 2019, no se trata de enconos personales con quienes no nos entendieron o con quienes se desencantaron. Con cada uno de ellos hay que ir a hablar porque si algo distingue el pueblo uruguayo es lo que pasaba en años anteriores con el desastre que está pasando ahora”, indicó.

Finalmente, Pereira expresó que el pueblo “distingue muy bien” los gobiernos del FA con el que encabeza Luis Lacalle Pou y opinó que “hay que tener paciencia”. “En la medida que no le echemos la culpa de lo que nos está pasando, en la medida que podamos explicar lo de los combustibles, lo de los salarios, lo de las jubilaciones, lo de la reforma de la prevención social, en la medida que podamos explicar que el Uruguay tiene esperanza solo cuando se propone cambiar un modelo neoliberal en ese momento ese vecino va a volver a las filas del FA porque tenemos un FA de puertas abiertas”, concluyó.

La palabra de Mujica

En tanto, el expresidente, en primer lugar, agradeció a los militantes y les recordó que “los más infelices” deben ser “los más privilegiados”. “Porque nunca debemos olvidarnos que aquel viejo que hizo el reglamento de distribución de tierras colocó como una de las condiciones que había que darle tierra a las madres y a las mujeres que habían perdido a sus maridos en la lucha”, recordó Mujica.

Luego, en referencia a la coalición de izquierdas, el dirigente dijo que alguna vez tenía que darse que “un trabajador sea presidente del Frente Amplio. “Alguna vez un trabajador tenía que ser presidente del Frente y lo vamos a tener, y es simbólico y necesario, esto no significa despreciar el resto de la sociedad, esto significa que si a los trabajadores les va bien le va bien a todo el resto y si a los trabajadores les va mal son muy pocos a los que le va bien porque el grueso de la clase media de una sociedad que depende del ingreso que tienen los trabajadores”, sostuvo.

“Me siento orgulloso con mis compañeros de respaldar esta elección que vamos a tener el domingo que viene. Convoquen a todos los frenteamplistas a votar porque ese es otro hecho importante, no es un voto jurídicamente obligatorio, es un voto moralmente comprometido con la suerte del FA. Yo no voy a hablar de otros temas por el hecho de que estoy en edad de abuelo, tengo la obligación de pensar en un mundo en el cual no voy a vivir, en el mundo de los que están naciendo, de los chicos que van a la escuela, no podemos escapar a la época que pertenecemos y tenemos un formidable dilema. No estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época”, añadió.

Finalmente, hizo referencia al “interior olvidado” y aseguró que es una responsabilidad para las autoridades. “¿Por qué digo esto? porque la gestación de los recursos que hay que meter en la cabeza necesita un grado de liquidez que nuestra economía no lo tiene y porque cada vez vivimos más y somos más viejos y se está mintiendo. se va a hacer una reforma de la seguridad social que es una mentira, la seguridad social no tiene salida, la vamos a tener que seguir subsidiando o vamos a matar de hambre a los viejos del futuro. Hay que entenderlo y para subsidiarlo hay que tener una economía fuerte porque vivimos 30 o 40 años más que antes y eso es una bendición”, concluyó.

