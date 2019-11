Mujica, Alberto Fernández y Dilma Rousseff celebraron juntos la liberación de Lula

Internacionales

En la previa de la reunión del Grupo de Puebla, Alberto Fernández, Dilma Rousseff y otros ex presidentes latinoamericanos celebraron la liberación de Lula

Previo al inicio formal del encuentro -que tendrá lugar entre el 8 y 10 de noviembre en el hotel emperador de Buenos Aires- los dirigentes progresistas compartieron una cena en el living temático de uno de los políticos más cercanos al presidente electo Alberto Fernández, el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés, según informó Infobae.

Además de Fernández, quien oficiará de anfitrión en la cumbre, estuvieron: Dilma Rousseff (ex presidenta de Brasil), José Mujica ex presidente uruguayo, Fernando Lugo (ex presidente de Paraguay), Martin Torrijos (ex presidente de Panamá), Ernesto Samper (ex presidente de Colombia).

"Fue un momento muy lindo. Es una gran alegría que Lula esté libre. Para Brasil, Lula es Mandela. Para nosotros, Lula es Perón. Es el Presidente más querido por nosotros. Se lo siente cerca y nuestro", señaló Valdéz en diálogo con Radio Mitre.

Para demostrar su euforia, los asistentes se tomaron distintas fotos en las que hicieron el gesto de una "L" con la mano, que simboliza el slogan "LulaLivre".

El mismo ex mandatario también hizo referencia a la foto. En sus redes sociales enumeró a los distintos líderes presentes, luego de exclamar "¡Viva América Latina" los definió como como "equipeLula".

#LULALIBRE Pepe Mujica (Uruguai), Alberto Fernandez (Argentina), Ernesto Samper (Colômbia), Fernando Lugo (Paraguai) e Dilma Rousseff (Brasil). Viva à América Latina! #equipeLula pic.twitter.com/zCWxlLpdIP — Lula (@LulaOficial) November 9, 2019

Montevideo Portal