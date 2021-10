Mujica: “Muchos se autodenominan liberales, pero hacen perseguir a periodistas y medios”

Política

En su columna radial en la emisora M24, José Mujica hizo referencia a la reciente entrega de los Premios Nobel de la Paz, galardones que este año recayeron sobre dos periodistas, la filipina María Ressa y el ruso Dmitry Muratov.

Sobre la función de los reporteros y los retos que afrontan, Mujica hizo hincapié en “una parte que no se ha difundido y no se dice, particularmente en este país ´cola de paja´; es que frecuentemente, en regímenes democráticos aparentemente abiertos, por lo menos en Nuestra América Latina, los poderes ejecutivos frecuentemente tratan de inmiscuirse y de presionar a la prensa por todos los caminos, a veces directamente, a veces indirectamente”.

Según el líder frenteamplista, dichos gobiernos y gobernantes ven favorecidos sus intentos de ejercer presión por el hecho de que “los trabajadores de los medios son, antes que trabajadores, humanos, y dependen de sus ingresos en gran medida sencillamente para poder vivir; y esta imperiosa necesidad que impone la naturaleza tiende a fragilizar la independencia del periodista cuando un poder influye sobre su patronal o sobre sus avisadores en contra de los criterios de su independencia; esto tiende a producir el fenómeno de la autocensura”.

“Esa es la realidad, ¡somos muy demócratas!, terriblemente demócratas, pero eso no inhibe, de ninguna manera, que muchos que se autodenominan liberales en el fondo hagan perseguir a periodistas y medios; el hecho de que no trascienda públicamente muchas veces es obvio, porque esto afecta la seguridad laboral de los trabajadores pero (…) no quiere decir que no se sepa; todo el mundo lo termina sabiendo y hacemos como que no sabemos, entre unos y otros nos hacemos los distraídos; es tal vez una humana manera de defender los defectos y las desgracias de nuestras democracias”, consideró.