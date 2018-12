Mujer perdió plata en un ómnibus de Copsa, pidió ayuda en Facebook y la recuperó

Curiosidades

Una mujer escribió con "tristeza absoluta" en Facebook que había perdido plata arriba de un ómnibus de Copsa, más precisamente un 711 con dirección a Montevideo, y al día siguiente logró recuperarlo.

El hecho se hizo viral en la red social. Todo inició cuando la mujer detalló la situación y señaló que una señora le avisó a otra que se le había caído plata.

Ella, en su momento, no reparó en que fuera su dinero el que se había caído, por lo que se bajó del ómnibus y recién se dio cuenta de la situación cuando ya estaba en la vereda.

Escribió en Facebook pidiendo que la mujer que se había quedado con la plata se pusiera "la mano en el corazón" y devolviera el dinero, ya que estaba destinado a la compra de regalos para sus hijos.

"Estoy desesperada, no era una pavada de dinero, era para el regalo de mis niños", detalló.

Pero algunas historias tienen finales felices. La mujer volvió a escribir en Facebook 24 horas después y agradeció a toda la gente que ayudó a difundir la publicación. "Me emociona mucho darme cuenta de que hay más gente buena en esta tierra de lo que nos imaginamos", reconoció.

"Les cuento que anoche me fui a dormir muy triste, enojada, tenía una mezcla de sentimientos y después de pensar mucho me dormí. Hoy me levanto y cuando agarro el celular tenía muchas llamadas de un número desconocido y como no soy de atender números que no conozco, no atendí. Y acá les dejo una parte del chat que tuve con la persona para no hacer tan larga la historia. Pero sí, como se imaginan, la chica apareció", señaló la mujer.

"La vecina le avisó al papá y el papá a ella. La verdad que no lo puedo creer todavía. Me siento muy feliz", admitió.

Montevideo Portal