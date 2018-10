Mujer latina atendía a un salvadoreño y se negó a hablar en español: “Estamos en Texas”

Curiosidades

El salvadoreño grabó a la mujer negándole su asistencia por no hablar en inglés, el video se volvió viral y ahora el hombre recibe amenazas.

Un hombre de El Salvador, que actualmente vive en Texas, denunció discriminación por parte de una mujer que atiende un supermercado, quien también es latina pero se negó a hablar en español.

El hecho ocurrió en una sucursal de supermercados Walmart en Pasadena, Texas. Allí, el hombre dice que solicitó su ayuda porque la caja de cobranzas no andaba y la mujer se negó a hablar en español, argumentando que estaban en Texas, y allí únicamente debe hablarse inglés.

Pero el hecho crucial de la denuncia es que ella también es latina, y por alguna frase que dice se entiende que habla español a la perfección.

Según informa Infobae, el hombre, que hace 10 años concurre al mismo supermercado, la llamó por una falla en la caja y le preguntó si hablaba español. Ella le dijo que no, reparó la falla y se fue. Luego, la caja volvió a presentar una falla, y cuando la llamó nuevamente, la mujer llegó para asistirlo pero diciéndole que no debería estar en Estados Unidos si no sabía hablar ingles.

En ese instante, el salvadoreño comenzó a grabar un video con su celular. "¿Es obligación hablar inglés, entonces?", pregunta el hombre.

"Sí, porque estamos en Texas", respondió la mujer.

El hombre decidió continuar con la discusión: "¿Nada más por eso? Pero el dinero es el que manda, no es de gratis que uno viene aquí". Luego, le señaló que ella no tenía "ojos verdes", dando a entender que tampoco era estadounidense.

Finalmente, la mujer, en inglés le respondió: "Yo vivo en Texas y por eso hablo inglés".

El video se volvió viral en redes sociales y el hombre denuncia que fue amenazado.