Mujer del audio de Cerro Largo se retractó y dijo que lo grabó en “broma y en confianza”

Según declaró ante Fiscalía, no tiene “conocimiento” de que los episodios que relata “sean reales”. La defensa de los jerarcas no descarta "intencionalidad política".

Me estás jodiendo

Este jueves se realizó la primera audiencia por el caso del audio de Cerro Largo, en el que se involucran a tres altos jerarcas de la Intendencia de aquel departamento con una mujer que, aparentemente, habría contagiado con VIH a "más de 60 funcionarios" de la comuna.

La investigación se inició luego de que Pablo Duarte, intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, ex intendente y actual senador electo, y Carmen Tort, secretaria general de la comuna, presentaran sendas denuncias por difamación e injurias contra una mujer, encargada de grabar y enviar el audio que luego se viralizó.

Esta mujer fue la primera persona citada a declarar, y lo hizo este jueves. Según supo Montevideo Portal, allí declaró que había grabado el audio en "confianza y en broma", que se lo envió a una amiga y que no tenía "conocimiento" de que lo que decía en el material "fuera real".

Esa declaración fue llevada a la retractación pública, que fue redactada en conjunto con la parte demandante, y divulgada a través de medios de comunicación. Según publicó Canal 12 de Melo, en el audio se escucha a la mujer ofreciendo disculpas.

A continuación, transcribimos completo el audio de retractación.

"A través de esta comunicación, voy a hablar del audio del cual soy autora. Pido disculpas publicas a las personas a las cual ofendí especialmente: Sergio Botana, Carmen Tort, a Pablo Duarte y a sus familias. Pido también disculpas a todas las personas afectadas por el audio; no es de mi conocimiento que lo que dije en el audio sea real. Lo hice como una broma y en confianza con una amiga. Mis disculpas a su vez a las personas portadoras de VIH y mujeres que fueron discriminadas por mis comentarios. Me retracto públicamente y me arrepiento de mis dichos", señala.

El abogado del intendente Duarte declaró a la salida de la audiencia y dijo que, junto con Jaqueline Gay, defensora de Botana y Tort, aguardarán que la Fiscalía continúe con la citación de personas, ya que, a pesar de la retractación de la mujer, esperan delinear cómo se dio la viralización del mensaje.

Es por eso por lo que en las próximas horas también será citada la amiga de la autora del mensaje.

Gay señaló que las defensas no descartan que exista "algún tipo de intencionalidad política" detrás de la viralización del audio.

"En la audiencia exigimos disculpas, ya que la señora manifestó en su declaración que no tiene fundamento y conocimiento que la llevaran a decir las cosas terribles que dijo. Según ella, lo dijo en tono de confianza y en broma. Cada cual tendrá el concepto de broma que tenga", sentenció.

En el audio viralizado, la mujer señaló que "60 personas" de la Intendencia deben hacerse un estudio médico por el "contagio" de una enfermedad de transmisión sexual que habría sido transmitida por una "mujerzuela". E involucra a Botana, Duarte y la secretaria general Carmen Tort, "que también está metida en eso".

