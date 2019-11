Muertes en penitenciarías: la "amarga" reflexión del comisionado para las cárceles

Locales

Hace una semana y un día exactamente, falleció un joven recluso de 25 años cuya libertad recuperaría en 20 días. Emanuel (así era su nombre) estaba recluido por hurto y falleció tras un incidente violento dentro de su propia celda.

Con esta muerte, la cifra de fallecimientos en "custodia" llegó a 37. Según detalla el portal de Parlamento 26 de estas 37 muertes fueron violentas, detallando que fueron 16 homicidios, 2 por accidentes u otras causas no aclaradas, 8 suicidios y 11 por enfermedades. A su vez, informa que en todo el año 2018 se registraron 37 muertes violentas, la misma cantidad de lo que va el 2019.

El pasado lunes, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, visitó la Unidad N° 4 "Santiago Vázquez", también denominado "Comcar". Petit recorrió el módulo cuatro que fue donde se registró este último homicidio. "El funcionario habló y recorrió con el director de la Unidad, habló con funcionarios y con internos, entre ellos algunos de los que estuvieron en el entorno del episodio.

Petit realizó una reflexión acerca de este episodio, pero también de todas las muertes y la situación actual de las cárceles uruguayas. Sobre el hecho, Petit aseguró que de las charlas con los internos pudo saber que el conflicto comienza por una "discusión motivada por algo totalmente "pasajero", "banal", entre personas que hace pocas horas compartían la comida y la convivencia.

"La lección es muy clara. Cuando hay una convivencia que no es rica de actividades, cuando es difícil salir a un patio, se genera un tensión de base y una muy mala manera de resolver los conflictos de todos los días que hace que la violencia estalle en cualquier momento. Y eso es una muy mala escuela de futuro. Lo que evita la violencia es tener un proyecto de vida. Cuando no hay un proyecto de vida, la persona se desestructura, y cae en la violencia. Violencia hacia los otros y hacia sí mismo, encuentra enemigos, y los encuentra por cualquier cosa", sostuvo el comisionado.

Por otra parte, Petit dijo que recorrió las celdas donde pasaron los hechos y según él, "fue bastante claro lo que pasó y en el contexto en que pasó". "Es muy amargo, una vida joven que se pierde, con una familia y una hija chica", agregó.

Finalmente, el comisionado parlamentario se refirió a las muertes en dentro de las cárceles y en especial a la comentada anteriormente.

"Generalmente cuando muere alguien en la cárcel solo queda un silencio y una silueta desconocida. No conocí a este muchacho de nombre Emanuel. Sin duda tuvo problemas en su vida. Pero me llamó la atención cómo sus compañeros hablaron de él. Todos coincidieron en que era el más solidario, que ayudaba a todos, como sabía dibujar y hacer manualidades le preparaba regalos a los demás para que se los dieran a sus hijos. Esa pelea en otra convivencia no se habría resuelto así. Somos lo que somos, pero somos también lo que nos permite o anula la convivencia que tenemos. ¿Por qué no animarnos a decir que, pese a todo, era un buen muchacho, que debió haber encontrado allí un proyecto de vida? Ese es el desafío, llenar los lugares más inhóspitos con desafíos de vida", sostuvo Juan Miguel Petit, comisionado parlamentarios penitenciario.

Montevideo Portal