Muerte de hincha de Peñarol en CDS: el “puzle al que faltan piezas” tras cambio de fiscal

La Justicia autorizó, en audiencia este jueves 9 de octubre, la ampliación de las líneas de investigación fiscal sobre la muerte del hincha de Peñarol de 21 años Juan Ignacio Suárez Gularte en el estadio Campeón del Siglo en mayo del 2023, en la previa del partido ante Wanderers por la última fecha del Torneo Apertura.

De esta manera la fiscal de Flagrancia, Silvia Porteiro, quien asumió el caso en el lugar del fiscal Leonardo Morales, diligenciará nuevas pruebas, incluidas citaciones, la ampliación del universo de responsables y la revisión del accionar de la Policía y la propia Fiscalía en el caso. Según supo Montevideo Portal, una posible línea de investigación es por el delito de encubrimiento.

“Atento al resultado de esta audiencia y que Fiscalía va a diligenciar la prueba requerida por la víctima, se tiene presente y vuelvan al archivo sin perjuicio”, se lee en el decreto resultante de la instancia al que accedió Montevideo Portal.

En la misma audiencia, Porteiro aludió a reconstruir hacia atrás “un puzle al que le faltan piezas”.

La defensa de la familia de Suárez, encabezada por el abogado Rodrigo Rey, afirmó que en esta instancia se “volvió a constatar que existieron omisiones elementales de cualquier investigación científica que venían siendo consistentemente denunciadas”.

En particular, Rey habló de que “no se activó el protocolo de muerte violenta” luego del fallecimiento de Suárez, que consiste, entre otras acciones, en que Policía Científica acudiera a asegurar la escena, los elementos materiales, las cámaras, y realizar un registro del lugar y el plano.

“Celebramos que por primera vez la Fiscalía General de la Nación se decida a investigar este hecho, aun cuando, habiendo pasado más de 2 años, hay evidencia que no se logró conservar, y hay evidencia que debió practicarse y que nunca se practicó, de acuerdo con normas técnicas elementales de una investigación por muerte violenta”, afirmó el defensor en diálogo con Montevideo Portal.

Según Rey, “hay que investigar, por ejemplo, por qué la Guarda Republicana no entregó a tiempo los videos, por qué los videos no estaban custodiados, por qué no se activó el protocolo de muerte violenta, y por qué la Policía Científica no asistió al hecho”.

“A pesar del dolor, con Claudia [la madre del fallecido], vemos luz al final del túnel”, concluyó el abogado.

