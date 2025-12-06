Motociclista falleció luego de impactar contra un camión en Canelones

Montevideo Portal
Una moto que circulaba a la altura del kilómetro 32.500 de la Ruta 101, en Canelones, chocó contra un camión, causando el fallecimiento del conductor de la motocicleta.
El hecho ocurrió sobre las 15:45 de este sábado. Policía Caminera informó que el accidente se dio cuando “por causas que se desconocen”, el birrodado impactó con el camión de manera frontolateral.
La víctima fue retirada del lugar y trasladada a un centro de atención, donde se constató el fallecimiento.
Las autoridades trabajan para esclarecer el hecho.
Noticia en desarrollo.
