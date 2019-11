Morosoli optó por la “vía más garantista”; fueros de Manini se votan en nuevo Parlamento

Locales

Este viernes el electo senador Guido Manini Ríos se presentó ante la Justicia en una audiencia en la que el fiscal Rodrigo Morosoli solicitó el desafuero de Manini para poder juzgarlo por las confesiones que hizo, en un tribunal de Honor Militar, el ex torturador José Nino Gavazzo.

El fiscal Rodrigo Morosoli entiende que Manini Ríos omitió informar a sus superiores del Poder Ejecutivo y a la Justicia de que Gavazzo había confesado haber arrojado al río Negro a Roberto Gomensoro, militante tupamaro desaparecido en 1973, poco antes del inicio formal del golpe de Estado.

El desafuero deberá votarse en la próxima legislatura, que comienza el 15 de febrero, porque es a esa a la que pertenece el ex comandante en jefe del Ejército.

Si bien Manini ya había establecido que no pensaba ampararse en esos fueros, se explicó que no depende de él porque esos fueros no le pertenecen a cada legislador, sino que pertenecen al Parlamento y es el Parlamento con dos tercios de los votos el que decide si se le quitan los fueros o no.

"De nada me sirve a mí formalizar el día de hoy, para que después el Parlamento se expida en sentido contrario y de repente se anule la investigación", dijo el fiscal Morosoli en declaraciones a la prensa.

Además, el fiscal dijo que optaron "por la vía más garantista para el justiciable y para el Parlamento que implica el respeto absoluto a la separación de poderes", añadió en declaraciones consignadas por Telemundo.

El vocero de la audiencia de formalización, el abogado Eduardo Lust, dijo a la prensa que "no le permitieron ampararse a los fueros (a Manini) porque el propio fiscal reconoció que no podía seguir el proceso".

"Ante la postura de la Fiscalía, que reconoció sin que nosotros los invocáramos, los fueros del senador Manini Ríos. Los abogados expresaron los motivos de fondo de esta denuncia", agregó Lust, que fue electo diputado por Cabildo Abierto.

La defensa de Manini Ríos sostiene que hay elementos probatorios de la comunicación por parte de Manini a sus superiores en el caso de los Tribunales de Honor, que serán presentados cuando se retome la acción judicial.

"Los abogados tienen mucha prueba documental y testimonial que demuestran que el Poder Ejecutivo sabían todo lo que hoy se quiere imputar a Manini mucho antes. La prueba se anunció, cuando haya que presentarla, se va a presentar. Hay pruebas de que Manini informó a Menéndez y que el Poder Ejecutivo sabía. Si el Senado levanta los fueros, se va a dilucidar cuando el proceso penal empiece en junio o julio del 2020", sentenció Lust.

El fiscal Morosoli señaló que no hay registro o documento donde se exprese que Manini le informó a Menéndez durante la actuación del Tribunal de Honor, en el 2018.

La audiencia de formalización se realizó después de que la Suprema Corte de Justicia desestimara los recursos de inconstitucionalidad que había presentado la defensa de Manini, que fue contra la creación de la Fiscalía General de la Nación y la instauración del nuevo Código del Proceso Penal.

