Moreira: Propuesta del MEF “cambia las reglas de juego, hay que barajar y dar de nuevo”

El financiamiento de un plan impulsado por el Ministerio de Vivienda, el plan Entre Todos, tuvo un freno por parte del Ministerio de Economía (MEF) que detuvo la creación de un fideicomiso financiero para ese plan de viviendas, según informó ayer jueves el semanario Búsqueda. A la tarde, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, opinó en entrevista con César Bianchi en 970 Noticias que “es un pequeño detalle, pero cambia las reglas de juego, y tenemos que barajar y dar de nuevo: hablar de nuevo con los promotores y con los bancos, diciéndoles que el Estado saldrá de garantía”.

“Hay un déficit habitacional muy grande desde que asumimos esta cartera, que ronda entre 60.000 y 70.000 viviendas y hemos puesto mucha imaginación para tratar de tener todos los rubros necesarios para poder afrontar eso y tratar de bajar el déficit habitacional al mínimo posible. Para eso presentamos en la Rendición de Cuentas un fideicomiso. Se logró la aprobación del mismo por la Ley de Presupuesto, así que eso está vigente. Estamos en la etapa de la reglamentación y el decreto, para poder empezar a trabajar”, comenzó diciendo Moreira.

Y continuó: “Yo tenía la intención de poder haber hecho el lanzamiento de este programa, Entre Todos, por allá por abril o mayo, pero los tiempos del Estado no son lo que uno quiere, y la necesidad exige. Ahora, el MEF ha querido crear un SIGA (sistema de garantías) a medida del Entre Todos, y estamos en esta etapa de ajustar lo que ya teníamos con la nueva propuesta de Economía, pero lo importante es que nunca dejamos de trabajar y ya tenemos las manos arremangadas”, señaló.

La ministra cabildante apuntó en qué consistía su idea y cómo cambiará ahora, con la negativa de Azucena Arbeleche al fideicomiso para su financiación. “La propuesta que nosotros teníamos era una PPP en la cual el Estado iba a participar a través del Ministerio de Vivienda con dos tercios del valor del proyecto y el promotor particular con un mínimo de un tercio del total del proyecto. Había mucho entusiasmo”.

“Ahora la propuesta es que en vez de haber una participación (económica) del Estado, el Estado participa como garante, por eso es el SIGA al privado. Es un pequeño detalle, pero cambia las reglas de juego, y tenemos que barajar y dar de nuevo: hablar de nuevo con los promotores y con los bancos, diciéndoles que el Estado saldrá de garantía”, concluyó.

Moreira también dejó claro que todos los planes y programas comenzados continuarán el año próximo. “Tuvimos una pandemia, que nos obligó a hacer un alto, tomar medidas y volver a lanzar nuestros proyectos. Dejamos de percibir dinero al no cobrar multas y recargos, ni intereses, de la cuota. Fueron cinco meses en 2020 y dos o tres meses este año”, dijo en 970 Universal.

Finalmente, dijo no haber leído la entrevista que el propio Bianchi le realizó a Marcelo Abdala, presidente del Pit-CNT, quien dijo que Guido Manini Ríos -esposo de Moreira- “arrugó” (a la invitación de debatir) “y lo hizo insultando”. La ministra dijo que no había leído el Seré Curioso a Marcelo Abdala: “No creo que Guido haya insultado, porque no es su forma de expresarse. Lo voy a leer”.