Monzeglio está de acuerdo con pedir a turistas registro de vacunación

Locales

El subsecretario de Turismo dijo que los hoteles que no reciben pasajeros sin vacunas están en su derecho de hacerlo.

Montevideo Portal

El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, dijo en entrevista con Radio Uruguay, que la decisión del hotel Days Inn de no recibir a pasajeros que no estén vacunados no significa una transgresión a ninguna reglamentación y está en su derecho de hacerlo. El jerarca dijo a su vez que está de acuerdo con que se pida a los turistas el registro de vacunación.

Sostuvo que como muchos de los hoteles son empresas familiares, es una prerrogativa de los hoteleros tomar recaudos para cuidar su salud.

Además, adelantó que se tomarán todos los recaudos para llevar adelante una apertura de temporada gradual, aunque aseguró que todo lo relativo a la fechas y condiciones de ese eventual inicio de temporada turística es exclusivamente decisión del presidente de la República.

Confirmó que, por ahora, no plantea hacer una campaña especial de beneficio para turistas argentinos, debido a los números que registra el vecino país respecto a la pandemia, aunque aclaró que ya existen beneficios para estos visitantes.

Monzeglio dijo además que el llamado "turismo de vacunas" no es una prioridad. "Antes de eso, tenemos que pensar que todos los uruguayos estén vacunados", expresó.

Agregó que el pasaporte sanitario que habilite a los uruguayos a viajar será una aplicación totalmente gratuita.

Montevideo Portal