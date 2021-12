Monzeglio: “Yo mandaría a Lorena Ponce de León todos los meses a Dubai a hacer cosas”

Política

Ella tiene un look, tiene un look

El viaje de Lorena Ponce de León, esposa del presidente Luis Lacalle Pou, a la Expo Dubai sigue dando que hablar. El pasado martes, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, defendió la presencia de Ponce de León en el prestigioso evento, en entrevista con César Bianchi en 970 Noticias. “La presencia de Lorena Ponce de León generó prensa, generó avidez por conocerla, invitaciones adicionales… Entre ellas nos invitaron a la apertura de la Puerta de la Sustentabilidad, esa puerta gigante que abrimos entre 12 y 15 uruguayos que estábamos ahí. Fue un privilegio que nos dieron por la figura de ella como central”, dijo.

Pero no se quedó ahí y comparó ese viaje con el de la esposa de Tabaré Vázquez, María Auxiliadora Delgado, al entierro de un papa. “La actuación de Lorena Ponce de León fue de una calidad, de una calidez, de una presencia, porque esta señora tiene lo que los franceses llaman el physique du rol. Tiene la figura como para representar una primera dama. Nosotros la presentábamos como la esposa del presidente, pero la veían como la primera dama, una institución que existe en muchos países. Acá la figura como tal no existe, pero yo veía un comunicado del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) hace unos años hablando de la primera dama en referencia a María Auxiliadora de Vázquez”.

“Yo me acuerdo que cuando murió Juan Pablo II, María Auxiliadora de Vázquez viajó en representación del país, con su hijo Álvaro, en representación de un país laico como Uruguay. Y a mí no se me ocurrió preguntar quién pagó el pasaje y cómo lo pagó. Si estamos en esas pequeñeces, vamos a ser un país pequeño”, sostuvo Monzeglio en 970 Universal.

Vale recordar que la semana pasada se supo que Presidencia de la República abonó 11.930 dólares por el costo del pasaje, más 25 dólares del seguro de viaje. Ponce de León viajó hasta Qatar en misión oficial, y los costos de los pasajes de Qatar a Dubai y de allí a Montevideo, así como la estadía, no fueron costeados por el Estado. “Viajé a Emiratos Árabes por una invitación de ellos, y todo el costo que generó fue pagado por ellos”, aclaró la esposa del presidente en radio Sarandí (690 AM).

“Si realmente Torre Ejecutiva gastó lo que dice que gastó en que Lorena Ponce de León haya ido y nosotros logramos estar en todas las televisiones prácticamente del mundo y con una actuación destacadísima en Expo Dubai, yo la mandaría todos los meses a hacer cosas”, siguió Monzeglio. Bianchi le preguntó si se refería a las ventas e inversiones que su presencia podría generar en el exterior. “No tengas dudas. Nosotros a los Emiratos Árabes le vendemos caballos. Así se venda un caballo más o se coloquen las amatistas de Artigas ahí o que el programa Sembrando venda cosas de artesanos uruguayos, todo es venta y país que no invierte, no progresa. Hubo 192 países presentes en una feria que dura seis meses. Yo te pregunto qué hubiera pasado si hubieran sido 191 y Uruguay no estaba por ahorrarnos unos pocos dólares”, finalizó.