Política

Ministro Heber: “Es una fiesta el fútbol, no es una guerra. No se pueden festejar muertes”

Con la presencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, este miércoles se inauguró la base de la Región I de Policía Caminera en Empalme Olmos (ruta 8 y ruta 34).

En rueda de prensa, el ministro fue consultado por los cánticos de jugadores y dirigentes de Peñarol y de dirigentes de Nacional, que tuvieron que declarar en Fiscalía. Heber señaló que “debemos empezar por casa” y “dirigentes como jugadores” deben “hacer que el fútbol sea una fiesta y no una guerra”.

“Tenemos que cuidar nuestros cantos y nuestra forma de celebrar. Todo el mundo lo hace en el mundo, tenemos que aprender de eso también”, agregó.

Heber opinó que “a raíz de la situación de la Fiscalía hubo una buena reacción de los clubes y espero que esto no sea simplemente una situación pasajera y se tome conciencia de que hay que bajar la pelota”.

“Es una fiesta el fútbol, no es una guerra, no se pueden festejar muertes. Eso es algo que no hay necesidad de decirlo, hay que hacerlo”, aseguró el jerarca de Estado.

“Esperamos que toda esa situación vaya calmando para generar lo que debe ser, ganan unos una vuelta, ganan otros. Tienen derecho a festejar, no es buena cosa que hagamos de esto una guerra y no una fiesta”, concluyó.

El pasado martes, el fiscal de Flagrancia de 9no. Turno, Fernando Romano, dijo que puede haber citaciones a usuarios de Twitter por “incitación al odio” en este caso.

“Lo que motivó la investigación, la excusa, fue los videos que se viralizaron el sábado en la tarde porque los videos que se viralizaron en la mañana eran de un festejo muy sano, donde aparecía (Mauricio) Larriera cantando, pero en la tarde empezaron a suceder otros hechos como videos con canciones más subidas de tono, hasta que llega la canción esta que la cantan en los estadios donde alude la muerte de un rival”, indicó el fiscal en declaraciones consignadas por radio Monte Carlo.

Al ver que la escala de la violencia ascendía en las redes sociales, eso motivó al fiscal a actuar, según dijo, pero aclaró que fue con el motivo fundamental de buscar que los protagonistas deben ser conscientes de lo que cantan.