Militante socialista que aparece en foto con Bergara fue confundido con Sebastián Marset

En las últimas horas se difundió una fotografía del senador del Frente Amplio Mario Bergara en la que está acompañado por el militante de la Lista 90 del Partido Socialista Sebastián Ibarra, quien fue confundido con el narcotraficante Sebastián Marset. Este último es tema de conversación en la opinión pública y en el sistema político por la entrega del pasaporte oficial uruguayo cuando estaba detenido en los Emiratos Árabes.

En concreto, la fotografía fue difundida en las redes sociales y se viralizó en cuestión de minutos. En este sentido, el integrante de la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo del Partido Nacional Guillermo Hambrook replicó la foto y escribió: “Salieron los que te jedi con la boleadora por el tema del pasaporte famoso, y miren de quién era amiguito… @Mario_Bergara”.

Sin embargo, ni el militante ni Bergara tenían nada que ver con el narco uruguayo. Al verse en las redes sociales señalado como Marset, Ibarra publicó un tuit en el que aseguró que lo estaban “difamando con un narcotraficante”.

“Como militante del Frente Amplio le estoy dando el apoyo al compañero Mario Bergara para la interpelación del día lunes. Si no bajan ese Twitter y me piden disculpas, pasaré por la Justicia. Gracias”, expresó.

Me están difamando con un NARCOTRAFICANTE cosa que no lo soy

Como Militante del @Frente_Amplio le estoy dando el apoyo al Compañero @Mario_Bergara para la interpelación del día Lunes @Luisaheber Bustillo Si no bajan ese Twitter y me piden disculpas pasaré a la Justicia Gracias pic.twitter.com/BWpeHmxM35