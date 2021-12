Mieres sobre referéndum contra 135 artículos de la LUC: “Nosotros decimos no al trancazo”

Política

La Corte Electoral informó este miércoles que se llegaron a las firmas necesarias para llevar a cabo un referéndum que deroguen 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). El organismo que se encarga del acto electoral difundió la fecha de la votación y el color que tendrá las papeletas de cada opción.

En concreto, la votación será el próximo 27 de marzo y se designó la papeleta rosada para aquellos que están a favor de derogar los artículos de la ley de urgencia (por el Sí), mientras que la celeste será para aquellos quieran mantener los 135 artículos (por el No).

Diversos directivos de la oposición, tanto del PIT-CNT como del Frente Amplio (FA), manifestaron su regocijo ante dicha noticia. Por ejemplo, el candidato a presidente de la coalición de izquierdas Fernando Pereira dijo que se trata de "una hazaña fantástica para los uruguayos y uruguayas".

"Solo el que no recoge firmas no sabe lo complejo que es llegar a 800.000. Solo el que no está en esa organización no comprende lo brutal que significa generar las condiciones para tener una campaña viva durante 6 meses. Solo quien no (sic) lo haya hecho sabe lo que es el trabajo gris que hacen los compañeros que ingresan cada firma a la base de datos, verifican que la huella esté bien. Es un trabajo imponente", afirmó.

En tanto, el presidente de la central obrera, Marcelo Abdala, manifestó “mucha alegría” y catalogó a esta noticia como una “victoria”, más allá de que ya habían advertido que se iban a llegar a las firmas y que iba a haber referéndum. “Obviamente la confirmación por parte de la Corte Electoral es bien importante, el establecimiento de la fecha”, aseguró.

Desde el otro bando, el líder del Partido Independiente (partido miembro de la coalición de gobierno) y actual ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se refirió a la noticia. En primer lugar, afirmó: “Nosotros decimos no al trancazo”.

A continuación, Mieres justificó sus dichos diciendo que efectivamente este referéndum lo encuentran como la “búsqueda de trancar el funcionamiento del gobierno”. “Hemos tenido muchos referéndums a lo largo de nuestra vida democrática, desde la salida de la dictadura en adelante, y en todos los casos había una característica, que es que cuando se convocaba a un referéndum era para que la gente decidiera sobre un asunto”, indicó en declaraciones consignadas por Telemundo.

“Siempre hay un asunto. Acá tenemos 135 artículos que hablan de 8, 9 o 10 temas distintos, que en definitiva suponen un cuestionamiento general a la política del gobierno, por tanto, lo que está en juego es la posibilidad o no la gestión del gobierno y lo que se busca es trancar la gestión del gobierno”, concluyó el actual secretario de Estado.