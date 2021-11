Mieres recordó ayudas estatales a Lifan y dijo: “Debe pagar indemnizaciones por despidos”

Locales

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se refirió al cierre de la empresa automotora china Lifan, que anunció el 25 de octubre que cesará sus operaciones y se retira de Uruguay.

Mieres informó a 970 Noticias de radio Universal que hay entre 40 y 50 trabajadores de Lifan que están en seguro de paro especial, y destacó las ayudas que le dio el Estado.

“Esta empresa hace ya bastante tiempo que estaba con cesación de actividades. De hecho, el Estado uruguayo a través del Parlamento le votó dos leyes consagrando un seguro especial para sus trabajadores. Incluso, tengo entendido que el seguro de paro especial que se votó en la última oportunidad está rigiendo hasta fin de noviembre. Entonces, no me sorprende que finalmente no haya ocurrido una reactivación, aunque el argumento que se dio en su momento para solicitar la aprobación de estas leyes era que había perspectivas de reactivación, pero si eso finalmente no ocurrió, entonces era uno de los resultados posibles”, dijo Mieres.

La empresa china había parado su producción de autos en 2018 por la pérdida de competitividad en Brasil, y a mediados de 2019 había notificado su intención de quedarse en el país a la espera de una mejora de esa condición, pero no sucedió.

El dirigente sindical de la empresa Ruben Villafán informó a La diaria y El Observador que la decisión de que se retiraban fue comunicada a los trabajadores el pasado 25 de octubre en una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la que participaron representantes de la empresa a nivel local y otros de la parte china, desde China, vía Zoom.

En esa instancia, la compañía anunció que rematará sus bienes de la planta industrial para obtener fondos, con lo que se conseguiría entre un millón, y un millón y medio de dólares.

La empresa debe US$ 600.000 a sus trabajadores por el pago de haberes y confirmó que solo dispone de US$ 100.000 dólares para pagar.

Por eso, los trabajadores están atentos a la subasta de los bienes de la fábrica. Villafán, el dirigente sindical, anunció que con el gremio está de acuerdo con participar como veedor del remate, como propuso la empresa, “pero con una fecha límite, para en los primeros días de diciembre” puedan cobrar los trabajadores.

Lifan pretende llevar a remate vehículos, repuestos y herramientas que hay en la planta.



Por su parte, el ministro de Trabajo dijo está siguiendo el tema y destacó que la empresa debe pagar las indemnizaciones por despidos que correspondan. “En esto hay que ser muy claros: una empresa puede cerrar porque no tiene más actividad, pero tiene que cumplir con sus obligaciones, particularmente con las obligaciones vinculadas al trabajo; es decir, debe pagar las indemnizaciones por despidos que corresponda, más cuando es una empresa que ha solicitado al gobierno en distintos momentos esa ayuda especial para sostener a los trabajadores”, planteó Mieres.

“Nosotros estamos atendiendo el tema, pero la verdad entendemos que se deben honrar los compromisos”, concluyó.

Este jueves habrá reuniones en el Ministerio de Trabajo por este tema, y el sindicato de base ya adelantó que si con los fondos recaudados en el remate no logran cubrir las deudas salariales, pedirán a Mieres la extensión del seguro de paro.

