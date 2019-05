Mieres: “Gane quien gane, se tendrá que dialogar; y allí estará el PI marcando la cancha”

Política

El candidato a la presidencia dijo que el Partido Independiente no tiene internas “no porque no exista la posibilidad”, sino porque “siempre tuvo una sintonía”.

El único candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, inauguró este domingo un local de campaña en Colonia del Sacramento; allí, frente a sus militantes, dijo que el próximo gobierno deberá negociar para lograr "gobernar y tener mayorías" y explicó que dentro de esta agrupación no hay internas porque "ha tenido sintonía".

Mieres señaló que el próximo gobierno "no será esta vez de un solo partido", sino que el que gane -"sea cual sea"- "tendrá que dialogar con otros para poder gobernar y poder tener mayorías".

"Y ahí estará el Partido Independiente poniendo arriba de la mesa lo que corresponde: las ideas, las propuestas, las soluciones que nosotros creemos que son las mejores para el país", sintetizó.

Luego habló sobre las internas dentro de su partido, y remarcó que el PI no tiene competencia interna, "no porque no exista la posibilidad", sino "porque el partido ha tenido una sintonía".

