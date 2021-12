Política

Mides: cupos de minorías en el Estado no se cumplen por los requerimientos de formación

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo que una de las razones es que muchas personas no aplican a los llamados porque no tienen bachillerato terminado.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, aseguró este martes que una de las razones por las que en el Estado no se cumple con los cupos laborales para minorías se da porque “en las bases del llamado se exigen diferentes condiciones en la formación y muchas personas no tuvieron la oportunidad de terminar el bachillerato porque les quedó alguna materia pendiente”.

“Directamente no aplican al llamado. Quisimos ir a la raíz y monitorear no solo porque se dan algunos incumplimientos, sino también detectar cuales son los motivos por los que en determinados llamados una cantidad de personas no se presentan, cuando tienen un cupo determinado por ley”, explicó Lema.

En esta línea, el Ministerio de Desarrollo Social firmó un acuerdo este martes con la Sociedad de Amigos de la Educación Popular para otorgar 20 becas (por materia) en el Bachillerato Extra Edad de la Escuela y Liceo Elbio Fernández.

Las becas estarán orientadas a participantes de programas de la cartera que hayan culminado ciclo básico, sean mayores de 20 años o, en caso de ser menores de 20, acrediten trabajos formales.

La ley 18.094 (2007) estableció que el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos y los servicios descentralizados están obligados a ocupar a personas con discapacidad en una proporción mínima no inferior al 4% de las vacantes.

Por su parte, en 2013 se determinó que el 8% de los puestos en los organismos públicos deben ser llenados en el año por personas afrodescendientes, siempre y cuando cumplan los requisitos legales requeridos.

En 2018, la ley Integral para Personas Trans estableció a su vez que el Estado debe destinar 1% de los puestos de trabajo para personas trans que “cumplan con los requisitos normativos para acceder a los mismos”.

