Michelini ya contestó 10.000 mensajes, incluyendo consejos sentimentales y médicos

El senador frenteamplista se volvió viral a través de su Whatsapp. "Una persona se cortó y en vez de llamar a una emergencia me llamó a mí", contó.

Como una nueva forma de comunicarse con sus votantes, el senador Rafael Michelini implementó para esta campaña electoral los mensajes directos a través de WhatsApp.

El "Preguntale a Michelini", a través del 091 099000, ha llegado a convertirse en viral (como publicamos ayer), porque el senador responde a todo sin problemas, desde política a series de TV o asuntos personales.

Esta mañana, Michelini fue consultado al respecto por el programa radial Para empezar el día (Oriental).

"El contacto con la gente es imprescindible. Esta herramienta fue sustancial, empezó casi por casualidad, imitando lo que fue el presidente de Costa Rica, que tuvo más de 12.000 personas que le mandaron mensajes por Whatsapp", contestó al ser consultado al respecto.

Narró que ni bien instauró el número de teléfono (que tiene el mismo número de su lista), recibió cuatro mensajes, que contestó "al toque". "Sigo contestando uno a uno. Llevo más de 10.000 Whatsapp contestados, que fueron de unas 1.500 o 1.600 personas", agregó.

Contó que la repercusión fue tal que debió poner una respuesta automática aclarando que se responderá en menos de 72 horas. "Estoy en un promedio de dos minutos por respuesta. Si una persona te pide que hables sobre su política de empleo, vivienda y salud, no podés menos de dos minutos cada una", dice.

Aseguró que "es una cosa muy gozosa, disfrutable". "50% de la gente pregunta por política, desde cosas históricas a temas de seguridad, derechos humanos, vivienda, salud, educación. La estrella en esa área es el empleo. En marzo o abril la seguridad explotaba, pero ahora es mucho menos", dijo.

El otro 50% pregunta "de todo". La mitad pregunta por fútbol y básquetbol. "Hay gente me pregunta incluso en el momento de ver el partido cuáles son los cambios que hay que hacer, cosa que yo contesto seis horas después", dijo. El equipo de Michelini, tras las respuestas, analiza qué personas apoyan al sector y las llama para conversar.

"De esas 1.500 personas, hay 400 o 500 que después de una o dos preguntas te dicen que lo convenciste o que te apoyan pese a discrepar", agregó.

Narró que a veces se da cuenta de que quienes escriben son menores y corta el diálogo, o ha tenido situaciones disparatadas. "Incluso ha pasado que una persona en vez de llamar a una emergencia, porque se cortó una mano pelando papas, me llamó a mí a ver qué hacía. Yo lo atendí seis horas después. Le mandé que vaya a una policlínica, capaz que ya estaba desangrado", comentó

Contó que solo recibió insultos de unas cinco personas, pero generalmente no bloquea. "Que se descarguen", dijo. "Siento que mucha gente está muy sola, que escribe contando algún problema de su persona o de pareja. Tuve que dar algunos consejos, algunos fueron acertados. Confiá en tu corazón, les digo. Me ha llenado un poco la vida porque hay una parte humana en la política que nosotros a veces no nos damos cuenta", agregó.