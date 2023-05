Menta y canela: falso comunicado del Mides con consejos peligrosos se hizo viral

En las últimas horas circuló en redes sociales un falso comunicado del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) cuyo contenido fue tomado por bueno por numerosos internautas.

Con el logotipo y el encabezado de la mencionada secretaría de Estado y del Instituto Nacional de e Alimentación (INDA), el texto recomienda algunas medidas a adoptar con los niños ante la actual crisis del agua potable.

Desde el Mides se informó a Montevideo Portal que el mensaje en cuestión fue una comunicación interna emitida por el INDA y que, dado su contenido, fue dejada sin efecto de inmediato por el ministro, razón por la que no se divulgó públicamente.

Entre algunas sugerencias que son de sentido común, el mensaje apócrifo contiene recomendaciones “poco recomendables” con el supuesto fin de agregar sabor al agua y hacerla más atractiva al paladar de los pequeños.

“Al momento, para cocinar y beber se puede consumir agua de OSE. En caso de no ser aceptada por los niños/as debido a su sabor, pueden saborizarla naturalmente (con hojas de menta, romero, jenjibre, trozos de frutas, canela en rama, etc)”, indica el texto, que incluye errores ortográficos.

Semejante consejo causó malestar y alarma entre personas que consideraron que, efectivamente, procedía del Mides. Algunos internautas consideraron que semejante consejo era una burla para con la ciudadanía, que ya atraviesa una situación difícil con el agregado de sal al agua corriente. Otros advirtieron que agregar hierbas, saborizantes o especias al agua que se da de ver a los niños no es algo que se deba tomar a la ligera, ya que dichos elementos pueden resultar indigestos o lisa y llanamente tóxicos, si no se los utiliza en las proporciones adecuadas.

En ese sentido, no resulta recomendable hacerlo si no se cuenta con los conocimientos o el asesoramiento adecuados.

Asimismo, corresponde señalar que los elementos que se incorporen al agua podrían añadirle sabores, pero no quitarán el gusto salobre conferido por el añadido de cloruro de sodio en origen, situación que se mantendrá hasta que se supere la crisis de abastecimiento y OSE pueda regresar a su método habitual de potabilización.

Es increíble vamos a estar sin agua SEMANAS (NO DÍAS, SEMANAS) y estás llorando porque la IM le facilita el agua a la población mientras el mides recomienda PONERLE MENTA PARA QUE LOS NIÑOS NO LE SIENTAN EL GUSTO

Sumamos otro tip de nuestra coali. Ésta vez del MIDES. Poner saborizantes naturales ( menta, gengibre...)al agua de los niños. No le van a sentir gusto al agua. Capaz que se intoxican un poquito,pero un poquito nada más! #CoaliciónTips #PrincesoTips pic.twitter.com/YHhv853kYb

Los alienígenas que están al frente del Mides sugieren que si los niños rechazan el agua de OSE, se puede saborizarla con menta, jengibre, romero, canela y no sigo porque me tomo un cuete de la NASA y yo mismo me encargo de traer ese puto meteorito a patadas.